במהלך יום הכיפורים נורו 5 רקטות מעזה לעבר אשדוד. 4 מהן יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח ללא נפגעים. בנוסף, מוקדם יותר היום (חמישי) צה״ל יירט כטב״מ שנורה מתימן לעבר אילת.