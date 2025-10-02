במהלך יום הכיפורים נורו 5 רקטות מעזה לעבר אשדוד. 4 מהן יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח ללא נפגעים. בנוסף, מוקדם יותר היום (חמישי) צה״ל יירט כטב״מ שנורה מתימן לעבר אילת.
חמאס לא מרפה: בעיצומו של המבצע הצבאי של צה״ל בעזה, ארגון הטרור שיגר 5 רקטות לעבר אשדוד
