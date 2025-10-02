כצפוי: חיל הים השתלט על המשט לעבר עזה. כ-40 ספינות ו-200 מחבלים נעצרו. ממשרד החוץ נמסר: "הפרובוקציה של חמאס-סומד הסתיימה"

לוחמי חיל הים ושייטת 13 פעלו לאורך הלילה והבוקר להשתלטות על משט "סומוד" שעשה דרכו לעבר רצועת עזה.

במהלך המבצע נעצרו כ-40 ספינות ועליהן יותר מ־200 פעילים בינלאומיים, בהם גרטה טונברג, שהשתתפה גם במשט הקודם שנעצר אף הוא.

לעומת זאת, פעילי המשט וארגונים כמו עדאלה טענו כי ההשתלטות מהווה "חטיפה במים בינלאומיים" והתריעו מפגיעה בזכותם להליך משפטי הוגן. בעולם נרשמו הפגנות וממשלות כמו יוון, בריטניה ומלזיה דרשו הבהרות מישראל.

ממשרד החוץ נמסר: "הפרובוקציה של חמאס-סומד הסתיימה. אף אחת מיאכטות הפרובוקציה לא הצליחה בניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל או לפרוץ את המצור הימי החוקי. כל הנוסעים בריאים ובטוחים. הם עושים את דרכם בשלום לישראל, משם יגורשו לאירופה".

עוד הוסיפו כי "כלי אחרון של הפרובוקציה הזו נשאר במרחק. אם היא תתקרב, יימנע גם ניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל ולפרוץ את המצור".