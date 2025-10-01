ברקע הציפייה לתשובת חמאס למתווה טראמפ – חיל האוויר הישראלי יירט שיגורים מצפון רצועת עזה לשטח עוטף עזה

התרעות הופעלו היום (ד’) בעוטף עזה, לאחר שחיל האוויר יירט ככל הנראה שני שיגורים שחצו מצפון הרצועה לעבר שטח עוטף עזה. חיל האוויר הישראלי פעל במהירות, והיירוטים הסתיימו ללא נפגעים או נזק. תושבים דיווחו על פיצוצים שנשמעו באזור.

האירוע הביטחוני מתרחש בעיצומה של דריכות מדינית: בישראל ממתינים לתשובת חמאס למתווה שהוצע בתיווך הממשל האמריקני ונושא את חותמו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. מדובר בהצעה להסדרה שתכלול מנגנון להפסקת אש ודיון בסוגיית השבויים והנעדרים. בתוך חמאס עצמו קיימות מחלוקות – בין גורמים התומכים בקידום המתווה לבין אחרים המבקשים להמשיך בלחימה.