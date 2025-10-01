בין המשתתפים במשט “סומוד” – פעילת האקלים גרטה טונברג; בישראל מזהירים כי השתתפותה תעניק למשט תהודה בינלאומית ותגדיל את הלחץ המדיני

גורם ביטחוני התריע כי משט מחאה בשם “סומוד” צפוי להגיע לרצועת עזה במהלך יום כיפור. מדובר במשט פרו פלסטיני בינלאומי הכולל מספר ספינות ממדינות שונות, שמטרתן להביע מחאה על המצור הימי שמטילה ישראל על הרצועה.

בין הדמויות הבולטות שהודיעו על השתתפותן במשט נמצאת פעילת האקלים השוודית גרטה טונברג, שזכתה לסיקור עולמי בזכות מאבקיה הסביבתיים ונעצרה בעבר בדרכה לעזה במשט הסיוע שקיבל את השם ״משט הסלפי״ בישראל מזהירים כי נוכחותה עשויה להעניק למשט תהודה בינלאומית מוגברת ולייצר לחץ נוסף על המערכת המדינית והביטחונית.

עוד באותו נושא גרטה טונברג טענה שהופצצה מהאוויר, אך מדינות האזור מכחישות

במשרד החוץ פועלים מול ממשלות זרות, בהן ספרד ואיטליה, במטרה למנוע את יציאת הספינות לים ולהימנע מעימות ישיר עם כוחות צה״ל. ראש ממשלת איטליה, ג’ורג’יה מלוני, אף קראה למארגנים לעצור את המשט בטענה כי הוא עלול לפגוע ביציבות האזורית ולהפוך לכלי בידי חמאס.

בתוך כך, דווח על שריפות שפרצו בשתי ספינות המשתתפות במשט. המארגנים טוענים כי ישראל עומדת מאחורי ההצתות, אך בירושלים דוחים את ההאשמות.

במקביל, משרד החוץ חשף מסמכים המצביעים על מעורבות ישירה של חמאס בארגון המשט באמצעות גוף בשם PCPA. על פי החשד, חמאס אף משתמש בחברות קש כדי לממן ולנהל חלק מהספינות.

גורמים ביטחוניים מזהירים כי המשט, שבו תשתתף גם טונברג, עלול להביא להסלמה ימית מול כוחות צה״ל דווקא במועד הרגיש של יום כיפור.