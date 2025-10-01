המבנים שנהרסו בכפר ברוקין מוקמו סמוך לציר בו נרצחו צאלה גז ובנה רביד חיים ז״ל; בצה״ל מבהירים: “נמשיך לאכוף כל בינוי בלתי חוקי המסכן את ביטחון התושבים״

כוחות חטיבת אפרים והמנהל האזרחי, בליווי יחידת הפיקוח, ביצעו היום (ג׳) פעולת אכיפה בכפר ברוקין, במהלכה נהרסו שלושה מבנים לא חוקיים שנבנו בסמוך לציר הנסיעה בו נרצחו צאלה גז ובנה רביד חיים ז״ל בפיגוע ירי.

בצה״ל הדגישו כי כל בינוי בלתי חוקי העלול לסכן את ביטחון התושבים ולפגוע בסדר הציבורי יטופל במהירות, וכי יינקטו כלל הצעדים הדרושים על מנת לסכל ניסיונות לפגיעה בביטחון – בהתאם לחוק.

עוד באותו נושא צה"ל הרס את בית המחבל שרצח את צהלה גז ובנה הי"ד 18:11 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

צאלה גז ובנה רביד חיים נרצחו ביולי האחרון בפיגוע דרמטי ומזעזע, כאשר מחבלים פתחו באש לעבר רכבם בעת שנסעו בכביש הסמוך ליישוב עלי. הירי הכבד לעבר הרכב הותיר את האם ובנה ללא רוח חיים במקום, והאירוע הקשה טלטל את הציבור בישראל, העלה מחדש את סוגיית הביטחון בצירי התנועה ביהודה ושומרון, והוביל לקריאות רבות להגברת הנוכחות הצבאית והאכיפה באזור