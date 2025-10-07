גלה את חופשת סוכות בדרום ובאילת – מדבר קסום, ים אדום, מצודות עתיקות, פסטיבלים, סיורים, חיות ייחודיות וחוויות לכל המשפחה

חול המועד סוכות הקרוב מזמין אתכם דרומה – לנופי המדבר של הנגב, למצודות החשמונאיות במדבר יהודה ולאילת הקסומה. כאן נפגשים שמיים זרועי כוכבים, היסטוריה מרתקת, חוויות טבע ייחודיות ופסטיבלים חגיגיים.

באר שבע והנגב – היסטוריה, מדע ופסטיבלים

עיר העתיקה באר שבע: מוזיאונים, גלריות וחוויות תרבותיות לכל המשפחה.

פארק קרסו למדע: מתחם ענק של מדע אינטראקטיבי עם מאות מוצגים וסדנאות מיוחדות לחג.

מתחם הקטר 70414: סיפור רכבת העמק בדרום במוזיאון ותחנה משוחזרת.

מוזיאון האסלאם והעממים בנגב: חפצי אמנות נדירים וחצר פנימית קסומה.

פארק נחל באר שבע: הפנינג סוכות פתוח למשפחות עם מופעים, מתקנים והדרכות.

מצפה רמון והמדבר – שמיים, חיות וחוויות

מרכז המבקרים אילן רמון במכתש רמון: תצפיות מרהיבות, סרטים והדמיות על חקר החלל.

סיורי כוכבים במצפה רמון: חוויית אסטרונומיה מדברית תחת שמי לילה צלולים.

חוות האלפקות: מפגש קרוב עם אלפקות ולמות, האכלה וסיפורים על חיי העדר.

חוות נאות סמדר: חווה אקולוגית ייחודית עם מבני אמנות, גינות ומוצרים אורגניים.

חאן שחרות: אירוח מדברי, אוהלים מרווחים וטיולי שטח לכל המשפחה.

מצודת הורקניה במדבר יהודה: מצודה חשמונאית ששוקמה בשנים האחרונות – הצצה ייחודית לימי בית חשמונאי והורדוס, עם סיורים מודרכים.

אילת והערבה – ים, מדבר וחוויות משפחתיות

שמורת האלמוגים: שנורקלינג בים האדום בין שוניות אלמוגים ססגוניות.

המצפה התת-ימי אילת: עולם המעמקים, האכלות מודרכות והצגה מקורית לכל המשפחה.

פארק הצפרות אילת: הדרכות על נדידת הציפורים, טלסקופים לצפייה מקרוב ותצפיות על פלמינגו.

אקו פארק אילת: פארק חווייתי עם מתקנים אקולוגיים, גינות ירוקות וסדנאות סביבתיות.

Ice Mall: החלקה על הקרח, חנויות ומופעים.

חוף הדקל: חוף ים משפחתי עם פעילויות ספורט ימי ומסעדות.

פסטיבל המדבר בערבה: חגיגה של מוזיקה, תרבות ובישול מדברי לאורך ימי חול המועד.

חוות עידן הנגב: מפגש עם בעלי חיים מדבריים ופעילויות חקלאיות לכל המשפחה.

חוויות טבע ייחודיות בדרום

פארק תמנע: מסלולי טיול סביב עמודי שלמה, אגם מלאכותי ושיט בסירות פדלים.

הקניון האדום: טיול קצר ודרמטי בין קירות אבן חול צבעוניים.

חוות הגמלים אילת: טיולי גמלים וריינג'רים בנוף המדברי, פינת חי לילדים.

החווה האקולוגית "אל היען" בערבה: מפגש עם יענים, הסברים על גידול יענים וטיולי רכיבה.

סוכות 2025 בדרום ובאילת מציע הכול – מוזיאונים, מצודות עתיקות, חוויות טבע במדבר, חיות מיוחדות, חופי ים קסומים ופסטיבלים חגיגיים. כל שנותר הוא לבחור יעד, לארוז מצב רוח חגיגי ולצאת לחופשה בלתי נשכחת בלב המדבר ובקצהו הדרומי של ישראל.