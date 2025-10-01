מהיכן נובע הפחד של אבירי הצדק והדמוקרטיה שכוון בצורה דורסנית ומשומנת לסכל את מינויו של דוד זיני? אמנם כבר דובר ונכתב רבות על כך, אך להבנתי קיים מימד מהותי ומשמעותי שנכון לתת עליו את הדעת

הרדיפה המתחוללת בחודשים האחרונים סביב מינויו של ראש השב"כ הנכנס דוד זיני הי"ו, כמעט ולא זכורה בהיסטוריה של מדינת ישראל, תואנה שפלה מעין זאת אחר אישיות ציבורית נטולת כל הגיון באשר הוא, הזויה בכל קנה מידה אפשרי, ובפרט שבסופה נמצא 'הנרדף' ע"י ועדת גרוניס זך וטהור מכל רבב.

אודה ולא אבוש כי מזה זמן רב התלבטתי אם להתייחס ולכתוב על רדיפתם המחפירה של 'אבירי הצדק והחוק' אחר דוד זיני, וחששי היה ברור ,שמא הדברים יוצאו מהקשרם וישמשו כלי לניגוח ויתדלקו את רודפיו, אך כאשר השפל עלה קומה ובאופן דורסני הגיע לפתחו של אביו של דוד ופגע בכבודו של מו"ר הרב יוסף זיני שליט"א זהו כבר שיא שלא ניתן ולא ראוי ולא נכון להבליג עליו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . חרדים תוקפים את האלוף דוד זיני (שימוש לפי סעיף 27א)

השאלה המרכזית היא; מהיכן נובע הפחד של אבירי הצדק והדמוקרטיה שכוון בצורה דורסנית ומשומנת לסכל את מינויו של דוד? אמנם כבר דובר ונכתב רבות על כך, אך להבנתי קיים מימד מהותי ומשמעותי שנכון לתת עליו את הדעת.

'מדינת הצללים' שהתרגלה לנהל את מוסדות המדינה ולנכס לעצמה מוקדי שלטון וכוח ובכללם שירות הבטחון הכללי כמעט שמונים שנה, יצרה מערכת היררכית בנויה היטב רק לבעלי גוון פולטי ואידיאולוגי מאוד מסוים, כמובן פרוגרסיבי שעבר הינדוס תודעתי. להם שמורה היכולת להעפיל לראש הפירמידה, וזאת כדי לשמר את רוחו ודרכו החד גונית של הארגון. מעין תקרת זכוכית מחוסמת שמותירה את 'האחרים' בדרגי ביניים ומטה. בחירתו של דוד באמת ובתמים זעזעה את אמות הסיפים בארגון, הרי הוא מבית גידול אחר.. ואף לא סתם אחר.. שומו שמים.

אך מה באמת מבעית את רוחם? אמנם הם לא יודו על כך בריש גלי, אך גם הם יודעים וברור להם שדוד מקצועי באופן בלתי רגיל, נבון המסוגל לראות הרבה מעבר לכאן ועכשיו, רציני ישר דרך מסור ממלכתי ולויאלי למערכת ובעיקר חף מאינטריגות וגחמות פוליטיות כשל קודמיו בתפקידים אלו, וזאת בדיוק תמצית חרדתם, אין ספק כי הבהלה הגדולה שלהם כי הם יודעים מיהו דוד ומהי הרוח שיכניס אתו לארגון, ואכן הם לא טועים.

הם חשים שדוד מתעתד להעמיד אמת מידה מוסרית ומקצועית שתאפיל על האופן בו פעלו בארגון, תפיסתם הרדודה שהתגבשה בשירות הכללי ובכלל בתפקידים ציבוריים ביטחוניים ובעלי השפעה רחבה. החרדה היא אמיתית, הם מבינים שדוד יציב אמת מידה שתגחיך ואף תפורר את מפעל חייהם ובעצם תספר את הסיפור האמיתי בעלילה המפותלת הזאת.

תם עידן האליטות הנגועות באינטרסים צרים , עידן שהגיע להסתאבות, שבו טובת החברה זה מכבר אינה שאיפת חייהם. הם הפכו את הארגון לפוליטי כזה שהיה שותף בתרדמת מוות מהולה בקונספציה חולנית שאפשרה את אחד האסונות הגדולים שהתרגשו על מדינת ישראל בכל שנות קיומה, וללא ספק זהו פחד מוות. הם יודעים שהאמת עשויה לצאת לאור והציבור אינו כזה מטומטם כפי שנדמה להם, ומזמן הוסר הלוט מעל האג'נדה נטולת ההגינות, ופחדם משינוי מטיב מתדלק את הרדיפה לכדי השנאה, לדאבון ליבנו.

הם יודעים היטב באיזו ערוגה ובית גידול צמח דוד, מהי הרוח החינוכית והמוסרית שבה גדל והם יודעים באמת כמה מוסריות יושרה וממלכתיות צלולה הוא ספג בבית הוריו ומוריו ומהמקום הזה הם מפחדים ולמקום הזה הם הדביקו את השמות 'משיחיות' וקיצוניות. כאשר התרבות שנוצרה היא ניהיליסטית צרת אופקים שיצרה מועדון סגור גם במחיר פגיעה אנושה בחוסנה ובטחונה של המדינה אזי מי שעשוי לבקש לתקן זאת הוא משיחי ומסוכן למיליה השלטת.

ולכן כדי שהפגיעה תהא אסטרטגית, אז הדיפ סטייט אצים רצים לחשוף את השורש ה'מסוכן'; אביו של דוד. כל מי שפגש במו"ר הרב יוסף זיני שליט"א, יודע כמה יושרה, אמת, ממלכתיות ומוסריות, ובעיקר טובת האומה, זורמים בעורקיו שהוא תמצית שליחות חייו (לאריכות ימים ושנים) ואת האור הגדול שדוד ספג בבית הוריו רוצים להכתים כי ממנו הם מפחדים.

שינויים גדולים צומחים מתוך בירור וכאב עמוק, וכפי הנראה אלו חלק מחבלי גאולת החברה הישראלית לקראת פרק חדש ובריא בתולדותיה, נאחל לידידי דוד שיזכה בע"ה להביא לתיקון המיוחל להבריא ולהצעיד את הארגון לקראת משימותיו האמיתיות להביא לביטחונה ולחוסנה הראוי של מדינת ישראל ולאביו מו"ר הרב יוסף, להוסיף בהגדלתה והפצתה של התורה הגואלת באומה מתוך זקיפות קומה ונהורא מעליא.

בברכת שנה מבורכת לכל בית ישראל

=======

לתגובות והארות sbenshaya1@gmail.com