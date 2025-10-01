בכיר בחמאס אומר כי הארגון ידחה את תוכנית טראמפ להפסקת אש בעזה. לדבריו, התוכנית משרתת את ישראל בלבד. הציבור הפלסטיני דווקא עשוי לתמוך אם תביא לסיום הלחימה

בכיר בארגון הטרור הרצחני חמאס, אמר הבוקר בראיון לרשת BBC כי הארגון צפוי לדחות את “תוכנית 21 הנקודות” של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו, התוכנית "משרתת את ישראל ומתעלמת מהעם הפלסטיני".

הבכיר הוסיף כי חמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו, וכי הוא רואה בכוח בינלאומי שמגויס דרך התוכנית "צורה חדשה של כיבוש".

פלגים פלסטיניים אחרים, ובמיוחד הג’יהאד האסלאמי, כבר הדירו רגליהם מהתוכנית ודחו אותה על הסף.

עם זאת, בתקשורת הערבית ישנם דיווחים לפיהם הציבור הפלסטיני עשוי לתמוך בתוכנית טראמפ אם היא תוביל להפסקת אש. מנגד, חשש קיים ברחוב העזתי כי דחיית התוכנית תאפשר לראש הממשלה נתניהו להמשיך במערכה הצבאית.