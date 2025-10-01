בכיר בארגון הטרור הרצחני חמאס, אמר הבוקר בראיון לרשת BBC כי הארגון צפוי לדחות את “תוכנית 21 הנקודות” של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו, התוכנית "משרתת את ישראל ומתעלמת מהעם הפלסטיני".
הבכיר הוסיף כי חמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו, וכי הוא רואה בכוח בינלאומי שמגויס דרך התוכנית "צורה חדשה של כיבוש".
פלגים פלסטיניים אחרים, ובמיוחד הג’יהאד האסלאמי, כבר הדירו רגליהם מהתוכנית ודחו אותה על הסף.
עם זאת, בתקשורת הערבית ישנם דיווחים לפיהם הציבור הפלסטיני עשוי לתמוך בתוכנית טראמפ אם היא תוביל להפסקת אש. מנגד, חשש קיים ברחוב העזתי כי דחיית התוכנית תאפשר לראש הממשלה נתניהו להמשיך במערכה הצבאית.
וקפלן ונציגי החטופים הרקובים שלו שכל מטרתם הפלת נתניהו וממשלתו, ימשיכו להפגין נגד נתניהו שהציל עד עכשיו 207 חטופים, לא את חמאס!
תימני אל-חוטי
בתגובה ל: וקפלן ונציגי החטופים הרקובים שלו שכל מטרתם הפלת נתניהו וממשלתו, ימשיכו להפגין נגד נתניהו שהציל עד עכשיו 207 חטופים, לא את חמאס!
ראש הכת של השווישים העביר מיזוודות דולרים למחבלים לנוחבות, ושיירות של משאיות בטון לבניית המינהרות משאיות, ותידלק את הטבח והנוחבות. אז מי הבוגד? מה לא ברור לשווישים, מה השתילו לכם במוח שאתם לא מבינים איפה הבעיה. מה09:45 01.10.2025
תימני אל-חוטי
ראש הכת של השווישים העביר מיזוודות דולרים למחבלים לנוחבות, ושיירות של משאיות בטון לבניית המינהרות משאיות, ותידלק את הטבח והנוחבות. אז מי הבוגד? מה לא ברור לשווישים, מה השתילו לכם במוח שאתם לא מבינים איפה הבעיה. מה09:45 01.10.2025
