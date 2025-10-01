תיעוד נדיר: מסתערבי מג״ב איו״ש עצרו מבוקש במחנה הפליטים בלאטה הסמוך לשכם. הלוחמים נכנסו ללב השטח העוין בצורה חשאית ומסוערבת, התקרבו לתחנת הדלק בה שהה החשוד וביצעו מעצר מהיר וממוקד.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
באירוע אחר, אתמול בלילה, פעלו מסתערבי מג"ב איו"ש יחד עם לוחמי צה״ל, בעסכר שבעיר שכם, למעצרו של מחבל החשוד בביצוע פיגועי ירי. הלוחמים הגיעו אל המבנה בו הסתתר, פרצו פנימה, עצרו את החשוד במיטתו, ובסריקות שביצעו איתרו אקדח במקום.
החשודים משני האירועים נעצרו והועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים