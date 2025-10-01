הושלם התחקיר המבצעי על הקרב בגזרת פלוגת 'הברך' ובתוכה במרחב קיבוץ ניר עם. גבורת הלוחמים וקפיצתו של מתן אברג'ל הי"ד על רימון שהושלך לטנק ראויים לציון

אחרי שנתיים של לחימה ואולי לקראת הסכם לסיום המלחמה הוגש שלשום (שני) תחקיר הקרב במרחב הצפוני לתושבי ניר עם. התחקיר קבע כי לחימתם הנחושה והמהירה של כוחות הפלוגה המרחבית כולל אלו שהיו באזור מדגרת ניר עם יחד כוחות התגבור של החטיבה הטקטית וצוות הכוננות בגזרה ובמרחב מנעה מהמחבלים לנוע לעבר הקיבוץ ולחדור ליעדים נוספים.

"פועלם המבצעי של הלוחמים במוצב הפלוגתי" קובע התחקיר, "סיכלה חדירה של מחבלים לתוך המוצב". בהתקפה האכזרית על גזרת פלוגת 'הברך', שכללה את קיבוץ ניר עם וסביבתו, נפלו לוחם במוצב הפלוגתי ולוחם ושוטר בקרב סמוך לקיבוץ ניר עם. בהתקפה נחטפו האזרח סאמר טלאלקה ז"ל שנהרג בשוגג מאש כוחות צה"ל במהלך פעילות מבצעית בעזה ואזרח זר שהושב במסגרת מבצע "דלתות שמיים".

מממצאי התחקיר עולה כי בהתקפה על גזרת הפלוגה, ובתוכה מרחב קיבוץ ניר עם, השתתפו עשרות מחבלים.

נתוני הפתיחה

ערב מתקפת הפתע פעלה בגזרה פלוגה א' מגדוד 13של חטיבת 'גולני', בפיקוד גדוד 77. המוצב הפלוגתי ממוקם במרכז הגזרה. דרומית לו נמצא מוצב נוסף, המורכב מלוחמים על טנק.

בשעה 05:30 הגדוד נפרס בגזרה במסגרת 'כוננות עם שחר', שבוצעה על פי הפקודות ובהתאם להערכת המצב שהייתה ידועה באותה עת. הנחיית המג"ד לכוחות שלא לנוע לציר בורמה הסמוך לאור מידיעי הלילה הצילה בדיעבד לוחמים רבים.

ציר הזמנים

בשעה 06:29 ארגון הטרור חמאס פתח במכת אש כוללת מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי, ובהם גם קיבוץ ניר עם והמחנות הצבאיים במרחב.

בחסות ירי התמ"ס, המחבלים חדרו לשטח מדינת ישראל על גבי מצנחי רחיפה, כלי רכב ובאופן רגלי. כמו כן, המחבלים חדרו לשטח הארץ דרך המרחב הימי.

כך, תוך דקות ספורות, הגזרה ובה לוחמי הגדוד הגזרתי, היו תחת מתקפה מאורגנת היטב בה הגדוד היה מצוי בנחיתות מספרית משמעותית.

שלבי הלחימה

עוד לפני שנפרט את שלבי הלחימה אדגיש שלמרות שני נסיונות חדירה לניר עם – בשום שלב איש מעשרות המחבלים לא חדר לניר עם.

שלב א': התקפת המחבלים

בשעה 06:29 מפקד הפלוגה ירה לעבר שני רחפנים שזיהה סמוך לעמדה. לאחר מכן, הוא פקד על הטנק להגיע לאותה העמדה. מפקד הפלוגה נסע לשער הדרומי של קיבוץ ארז הסמוך, במטרה להגן על הקיבוץ, והעביר לשם גם את כוח הכוננות.

במקביל, הכוח במוצב הפלוגתי נכנס למרחבים ממוגנים ותגבר משמעותית את העמדות ההיקפיות במוצב.

החל משעה 06:31 תצפיתניות דיווחו על התקרבויות לעבר הגדר, בהם הגעת טרקטורים למכשול ופיצוץ המכשול.

בשעה 06:36 עלה הטנק לעמדה והחל להילחם מול עשרות מחבלים שירו לעברו אש מנשק קל וטילי נ"ט, חלקם פגעו בטנק. במהלך הלחימה, הטנק דרס מספר אופנועי מחבלים ועיכב את תנועתם של שני טנדרים.בשעה 06:43 מחלקת המרגמות במוצב קיבלה הנחיה לבצע ירי מרגמות לעבר מספר נקודות על הגדר.

בשעה 06:48 הטנק נפגע מירי נ"ט באזור הצריח ונדלקה עליו אש. מפקד הטנק דיווח על התקריות וחילץ לאחור.במקביל ללחימת הטנק, כוח הנמ"ר עלה על הציר המקביל למכשול. בנסיעה על ציר זה, בשעה 06:48, הכוח נתקל במחבלים על גבי שני אופנועים. הכוח ירה לעברם וכנראה דרס אחד מהם. במהלך הלחימה, הנמ"ר נפגע מרחפן מטיל, אשר פצע קל שני לוחמים מהנמ"ר ושיתק את עמדת הנשק.לאחר מכן, מפקד הפלוגה החליט לנסוע לקיבוץ ניר עם והורה גם לצוות הכוננות לנסוע לשם, זאת נוכח דיווח התצפית על פריצת המכשול סמוך לקיבוץ, ובהתחשב בכך שהטנק כבר מגן על קיבוץ ארז.

רכב ה'דויד' של חפ"ק מפקד הפלוגה חבר ל'סוואנה' של כוח הכוננות, ושניהם הגיעו לקיבוץ ניר עם, עקפו את הקיבוץ מדרום והגיעו למדגרה שממערב לו. משם הכוח פנה צפונה.

בשעה 07:01 המ"פ הנחה את הכוח במוצב הפלוגתי לאייש ולצייד נמ"ר נוסף ולצאת איתו ללחימה. בעקבות ההנחיה, חולייה ציידה את הנמ"ר (ללא כל האמצעים הדרושים וללא מערכת קשר תקינה).

בשעה 07:02 חפ"ק המ"פ ורכב הסוואנה נתקל ביותר מ-10מחבלים על גבי אופנועים וטנדר כאשר עבר ליד מרחב צק"ם סופר. הכוח התעשת במהרה וירה לעבר המחבלים. הכוח המשיך בתנועה כאשר חלק מקליעי המחבלים חדרו את רכב הסוואנה, ללא נפגעים.לאחר מכן, כוח המ"פ חזר לקיבוץ ניר עם בעוד שמפקד הפלוגה קרא בקשר לטנק ולנמ"ר להגיע לצק"ם סופר.

בשעה 07:10 כוח המ"פ חסם את הציר העובר בין המדגרה לקיבוץ באמצעות שני הרכבים של הכוח. המ"פ מיקם מארב בפיקוד מ"כ על הרכבים ויצא לאיגוף צפונה. בעת הסריקות של המ"פ בשטח המיוער, כוח המארב נתקל במחבלים מספר פעמים ופתח לעברם באש. חלק מהמחבלים נפגעו ואחרים הסתגרו במדגרה.

בנוסף, לאחר נפילת החשמל בקיבוץ ניר עם, הרבש"צית הנחתה את כיתת הכוננות להגיע לנשקייה. במקביל, בשעה 07:10 הגיע הטנק לצק"ם "סופר", ואחריו הגיע הנמ"ר בשעה 07:15. יחד, הם חיפו על הכוח באמצעות ירי של מספר פגזי טנק לעבר מתקני הצק"ם ופריקה רגלית של כוח בפיקוד המ"מ מהנמ"ר לסריקה.

החל משעה 07:15, מחלקת המרגמות ירתה פצצות רבות של מרגמות משני קני מרגמה לעבר מטרות באזור שמדרום למעבר ארז ולמרחבים הסמוכים אליו.

רק בשעה 07:21 הנשקייה נפתחה וחברי כיתת הכוננות התארגנו על ציוד, נשקים ותחמושת. 12 נשקים חולקו מתוך 15, זאת בשל היותם של 3 נשקים תקולים.

שלב ב

בשעה 07:24 הגיעו 12 מחבלים נוספים למדגרה. בסריקות שנערכו באזור, נמצאו בה העובדים סאמר טלאלקה ז"ל ואזרח זר נוסף. בשעה 07:37 המחבלים לקחו את הרכב של סאמר טלאלקה ז"ל במרחב המדגרה. המחבלים העלו אותו ואת האזרח הזר הנוסף לתא המטען וחטפו אותםלרצועת עזה.

הכוח במרחב המדגרה לא זיהה את החטיפה והמשיך לנהל חילופי אש מול המחבלים במדגרה ובמרחב.

בשעה 07:45 נמ"ר התגבור, שצויד במוצב הפלוגתי, יצא לסריקות באזור המוצב. יצוין כי במהלך שעות הבוקר עלו מספר דיווחים על זיהוי מחבלים בסביבת המוצב וירי שבוצע לכיוון העמדות. הכוח במוצב ירה לעבר הזיהויים והמחבלים לא חדרו למוצב. בשעה 07:57מפקד המחלקה דיווח על טיהור הצק"ם.

בשעה 08:00 מפקד הפלוגה סיים את האיגוף בפינה הדרום-מערבית של המדגרה ובכך הכוח חסם את המקום, תוך המשך היתקלויות וחילופי אש. באותה העת לערך, צוות הכוננות התפרס בעמדות פנימיות היקפיות סביב הקיבוץ ולאחר כחצי שעה חילקו מכשירי קשר לעמדות. בשעה 08:20 לערך, עשרות רבות של מחבלים על גבי עשרה רכבים הגיעו לנקודה במכשול, ובשעה 08:26 ניתנה פקודה לטנק ולנמ"ר להגיע לנקודה זו.

דקה לאחר מכן, התקבל דיווח ברשת הקשר הפלוגתית על כך שחיל האוויר מטפל באירוע זה, ולכן אין להתקרב לשם. כלי טיס של חיל האוויר פגע בעשרות מחבלים ומספר רכבים ובכך מנע את המשך המתקפה בנקודה זו.

בשעה 08:30, בהנחיית המ"פ, חבר הטנק למדגרה והוא עודכן ע"י המ"פ בתמונת ובמיקום הכוחות. המ"פ אישר לטנק לירות מספר פגזים לעבר המדגרה.

בשעה 09:00 לערך, במהלך ירי המרגמות ע"י מחלקת המרגמות לכיוון מעבר ארז, נפלו שתי פצצות מרגמה במוצב הפלוגתי –אחת באזור הש"ג, ללא נפגעים, והשנייה נפלה במרחב של מחלקת המרגמות. כתוצאה מהנפילה במרחב מחלקת המרגמות, הלוחם, סמל ירון זוהר נפצע באורח קשה מאוד, בעת פעולתו כטען המרגמה בה ירה פצצות רבות לכיוון מעבר ארז.

סמל ירון זוהר פונה בנמ"ר התגבור לאזור קיבוץ ארז, משם ברכב אזרחי לצומת 'ברור חיל' ומשם באמבולנס לבית החולים 'ברזילי', שם נקבע מותו.

שלב ג – מתן אברג'יל קופץ על הרימונים ומציל את חבריו

בשעה 09:15 חוליית המ"פ וכוח הנמ"ר חברו אחד לשני. המ"מ, מפקד כוח הנמ"ר,השאיר שלושה לוחמים בפינה הדרום-מערבית של המדגרה לאבטחת הנמ"ר והמדגרה ממערב.

בשעה 09:52 שוטר, שהיה תושב קיבוץ ניר עם, ירה לעבר מחבל שזיהה מטפס על הגדר בחלק הדרומי. בשל הירי, המחבל נמלט לאזור המטע שמחוץ לקיבוץ.בשעה 10:08, במהלך הסריקות בחלק הדרומי של המדגרה,אירעה היתקלות, בה המ"מ שהיה מפקד כוח הנמ"ר נפצע.

במהלכה שני מחבלים ברחו לכיוון קיבוץ ניר עם, והכוח עם חברי כיתת הכוננות ירו לעבר המחבלים וחיסלו אותם.באותה עת, חוליית האבטחה של הנמ"ר ירתה לעבר מחבל שרץ בין המדגרה למוזיאון המים, אך המחבל נכנס למוזיאון.

החולייה סרקה באש את המוזיאון אך לא מצאה את המחבל. לאחר מכן, חברה החולייה ללוחמים בנמ"ר. בשעה 10:30הטנק חזר מפטרול באזור הגדר, פרץ את השער המזרחי של המדגרה, סרק את החצר והתמקם בתוך המדגרה.

בשעה 10:32הגיעו למדגרה גל שני של עשרות רבות של מחבלים על גבי שני רכבים מסחריים, טנדר בעל מקלע, אופנועים ובאופן רגלי. חוליות כוח המ"פ ניהלו חילופי אש כבדים מול המחבלים. בנוסף, מספר מחבלים טיפסו על הגדר כדי להגיע לטנק במדגרה. צוות הטנק זיהה זאת ופרץ את הגדר לעבר המחבלים. המחבלים שיגרו רקטת אר-פי-ג'י לעבר הטנק, שפצע את מ"מ הטנק והשבית את מערכות הקשר. הטנק המשיך בנסיעה עד למרחב צומת שער הנגב.

בשעה 10:40לערך, הגיעה החטיבה הטקטית, מתוגברת בכוחות נוספים, לקיבוץ ניר עם בעקבות דיווחים על מחבלים בקיבוץ. כיתת הכוננות של הקיבוץ פתחה את השער להולכי רגל בשער הראשי, לאחר שהחשמל נפל והשערים החשמליים חדלו מלפעול. החטיבה נכנסה לקיבוץ, הגיעה לחלק המערבי הצופה לעבר המדגרה והתמקמה בעמדות, כולל על גגות הבתים הנמצאים בקו ראשון למדגרה.

בשעה10:47הכוח בנמ"ר ירה לעבר אופנוע שעבר על הציר ונסע לכיוונו, לעבר המדגרה. המחבלים פגעו בנמ"ר באמצעות רקטת אר-פי-ג'י ומערכות הנמ"ר הושבתו. לאחר מכן, הושלכו רימונים לעבר הנמ"ר.

הרימון הראשון שנכנס לתא הלוחמים היה, ככל הנראה, נפל. סמל מתן אברג'יל, שהיה בתא הלוחמים, הבחין ברימון השני שנכנס לתא, הגיע אליו וחיבק אותו בגופו לפני שהתפוצץ. פיצוץ הרימון הרג את סמל מתן אברג'יל ז"ל ופצע את שאר הלוחמים בנמ"ר באורחים שונים.

בשלב זה, הכוח שנלחם מאז תחילת המתקפה היה במצב קשה, ללא טנק, עם נמ"ר תקול, פציעות שונות ותחמושת מועטה מול עשרות מחבלים שחדרו במסגרת הגל השני והגיעו לתמוך במחבלים שנלכדו במדגרה.

בשעה 10:50מפקד החטיבה הטקטית ו-7לוחמים וקצינים יצאו רגלית מהשער האחורי של הקיבוץ לעבר המדגרה.בשעה 10:51 לערך, מספר מחבלים במדגרה הבחינו בכוח וירו לעברו. בעת שהכוח השיב באש לעבר המחבלים, שני שוטרים נפגעו. אחד הקצינים יצא לחלץ את אחד הפצועים אך נפגע גם הוא.

במהלך ההיתקלות, הגיעה יחידת האופנוענים של החטיבה הטקטית, ואנשיה התקדמו רגלית לנקודת ההיתקלות. אופנוען חילץ את אחד הפצועים, ונפגע מירי כשיצא לחלץ את הפצוע השני.

בשעה 11:00חברו לכוח שני רכבי 'דויד' של כוח שב"כ, ובעזרתם חולצו הפצועים לשער האחורי של קיבוץ ניר עם. במקביל, צוות הכשרה של סיירת מטכ"ל הגיע לשער זה, לאחר שנלחם בצומת שער הנגב ושמע מכוחות מג"ב על הימצאות מחבלים בקיבוץ ניר עם. הצוות איגף רגלית מצפון לציר המוביל למדגרה אך בעת האיגוף נורתה אש לעבר הכוח שפצעה את מפקד הצוות ולוחם נוסף. הצוות חילץ לאחור ופינה את הפצועים. במקביל להיתקלויות סמוך למדגרה, כוח נוסף מהחטיבה הטקטית התקדם מהצד הדרומי לציר הסמוך למדגרה.

בשעה 11:08, כאשר הכוח הגיע סמוך למקום ההיתקלות, נורתה אש לעברו וממנה נהרג השוטר רנ"ג רומן גנדל ז"ל.

שלב ד – השגת שליטה במרחב

בשעה 11:09 מפקד הפלוגה חבר לכוח מהחטיבה הטקטית בעודו מעדכן את אחד מקציני החטיבה הטקטית על מצב הנמ"ר והצורך בחילוץ לוחמיו. באותה העת, נמ"ר התגבור נתקל במקרה בכוח עם המ"מ שנפגע, חילץ אותו לניר עם ולאחר מכן חבר לשאר הכוח במדגרה. בשעה 11:18 הגיע טנק למרחב 'ניר עם', שאויש על ידי צוות טנק ומפקד פלוגה מגדוד 77, לאחר שהגיעו מביתם למחנה יפתח, עלו על טנק במחנה ויצאו להילחם בגזרה עד שמח"ט 'צפונית' הכווין אותם.

בשעה 11:26 הטנק הסתער על מחבלים שנמלטו בנסיעה על הטנדר שהיה במדגרה, וחזר לכוח לאחר מכן. בשעה 12:30 לערך, כוח ימ"ס מהחטיבה הטקטית על גבי שני 'דוידים' יצא לחילוץ הלוחמים מהנמ"ר שנפגע. נמ"ר התגבור הגן על הכוח שהתקדם לנמ"ר בעוד שהטנק חיפה מתוך חצר המדגרה. כוח הימ"ס חילץ את כל הנפגעים מהנמ"ר, כאשר הפצועים באורח קשה פונו בנמ"ר התגבור.

בשעה 13:15, לאחר שנלחם במושב נתיב העשרה, הגיע המג"ד הגזרתי לקיבוץ ניר עם וקיבל עדכון ממח"ט צפונית, שהתקבל גם מצוות הרחפנים של החטיבה הטקטית, על בריחת מחבלים לכיוון רצועת עזה. המג"ד הפעיל מסוק קרב וכלי טיס בלתי מאויש במטרה לתקוף את המחבלים. בנוסף, מפקד הפלוגה יצא על גבי נמ"ר התגבור וניהל מרדף אחר המחבלים יחד עם הטנק שהגיע ממחנה יפתח.

לאחר מעקב, באמצעות חיל האוויר, צוות הרחפנים ומרדף הנמ"ר והטנק, הכוחות פגעו במחבלים רבים שנסוגו לעבר הרצועה. לאחר מכן, הושגה שליטה מבצעית במרחב. במהלך הערב, נפלה רקטה בשטח הקיבוץ, ללא נפגעים, כאשר בשעות הלילה מג"ד 101 קיבל אחריות על קיבוץ ניר עם ומרחב המדגרה.

במהלך הלילה פונו רוב תושבי הקיבוץ.

עיקרי המסקנות

א. פלוגת הגזרה-הפלוגה שמרה על מערך פיקוד ושליטה תקין לכל אורך הקרבות, בתנאים מבצעיים קיצוניים, ומנעה הישגים רבים יותר לאויב.

ב. מוכנות הפלוגה בעת 'כוננות עם שחר' ותגובתם המהירה של כוחות הפלוגה מנעו חדירה של מחבלים ליעדים רבים נוספים.

ג. הפעולות המבצעיות והתנהגות הלוחמים במוצב הפלוגתי מנעו מהמחבלים לחדור למוצב. תשתיות המוצב, המתאימות למוצב בקו המגע, סייעו ללוחמים במידה רבה להגן עליו ולמנוע חדירה אליו.

ד. הפעלת מחלקת המרגמות לעבר מטרות על הגדר והפעלת חיל האוויר בנקודת חדירה, מנעו מפלוגת נוח'בה לחדור לשטחי הארץ לכיוון קיבוץ ארז, למוצב הפלוגתי וליעדים נוספים.ה

הנחיית המ"פ לאיוש של נמ"ר התגבור אפשרה לפלוגה גמישות בהפעלה, בהגנה על מוצב הפלוגה וקיבוץ ארז, ובפינוי של סמל ירון זוהר ז"ל ונפגעים נוספים.

הלחימה במרחב מדגרת ניר עם מנעה מהמחבלים את המשך תנועתם לקיבוץ, לשדרות וליעדים נוספים.

ה. החתירה למגע של הכוח, המקצועיות, התחבולה והנחישות בלמו את המחבלים בקו המדגרה ולא אפשרו להם להמשיך למשימתם העיקרית.

ו. לחימה משולבת של חי"ר, רק"ם, אוויר ושריון, ומיצוי האמצעים שהיו ברשות המ"פ, אפשרו את הלחימה במרחב המדגרה

ז. פעולתו בגבורה של סמל מתן אברג'יל ז"ל, בספיגת הרימון, מנעה נפגעים קשים רבים בתוך הנמ"ר.

פריסת כיתת הכוננות לעמדות הייתה נכונה ויעילה, ואפשרה את ההגנה על הקיבוץ. כיתת הכוננות השפיעה בבלימת שני ניסיונות של מחבלים לחדור לניר עם.

ח. תגבור הטנק, שאויש על ידי צוות בפיקוד מפקד פלוגה מגדוד 77 בזמן קריטי בקרב, השפיע מהותית על תוצאות הקרב במדגרה.

ט. הגעתם של כוחות מג"ב, החטיבה הטקטית ושאר הכוחות שהגיעו לסייע תוך הפגנת רעות, מקצועיות וחתירה למגע, מנעו נפגעים נוספים בנמ"ר, אפשרו את פינוי הנפגעים ובהמשך את הכרעת הקרב.

ראויים לציון

מפקדי ולוחמי הפלוגה, צוות טנק הפלוגה, מחלקת המרגמות, הלוחמים במוצב הפלוגתי, צוות הטנק ממחנה יפתח, צוות הכוננות,כוחות החטיבה הטקטית וצוות מסיירת מטכ"ל, שב"כ וכוחות נוספים על אומץ לב, חתירה למגע, רעות, יוזמה ומנהיגות.