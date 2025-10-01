למעלה ממאה אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים בכותל המערבי. מסכי ענק הוצבו גם בשער יפו. בין המתפללים גם שורדי השבי והרבנים הראשיים

יום כיפור תשפ"ו בסרוגים. למעלה ממאה אלף מתפללים הגיעו הלילה (שלישי), להשתתף במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, זרם האנשים החל לנהור לאזור הכותל ומילא את כל הסימטאות בעיר העתיקה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . סליחות בערב יום כיפור בכותל (הקרן למורשת הכותל)

במעמד השתתפו שורדי שבי הגיבורים אליה כהן ובת זוגתו שורדת הנובה זיו עבוד, עומר שם טוב, רומי גונן וילנה טרופנוב, כאשר קהל הרבבות הריע להם בהתרגשות גדולה ובהערכה רבה – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ נשא תפילה מיוחדת בנוכחותם של שורדי השבי לשובם של החטופים – החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל.

המעמד התקיים במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף , הרב הראשי לישראל והראשון לציון הרב דוד יוסף , הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא וראש העיר ירושלים משה ליאון, שרים אישי ציבור וקהל רב. התפילה שודרה בערוצי הטלוויזיה ובתחנות הרדיו הארציות.

במהלך המעמד נשאו רבבות המתפללים יחד עם הרבנים תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

עוד באותו נושא הסלבס בסליחות: נטלי דדון, אור עמרמי והרב שריקי נפגשים בכותל 14:18 | שיר לוי 0 0 😀 👏

מפאת הרבבות שגדשו את רחבת הכותל, המעמד הועבר בשידור חי על מסכי ענק בפאתי רחבת הכותל ועל גבי חומות שער יפו בכניסה לעיר העתיקה ובכיכר צה"ל על מנת לאפשר לקהל הרבבות להתחבר לאווירת הסליחות מרחבת הכותל, באמצעות עיריית ירושלים.