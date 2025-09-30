שר המשפטים יריב לוין בירך את דוד זיני שמונה בישיבת הממשלה לראש השב"כ: "דוד היקר, בהצלחה רבה בתפקידך. אתגרים רבים לפניך. אני בטוח שתוכל להם"

שר המשפטים יריב לוין בירך את דוד זיני שמונה הערב (שלישי) בישיבת הממשלה לראש השב"כ: "צעד אחר צעד, לבנה אחר לבנה, אנחנו משיבים את הדמוקרטיה".

דבריו המלאים: "אני מברך את ראש השב״כ הנכנס, האלוף דוד זיני, עם מינויו לתפקיד. המינוי החשוב הזה מצטרף לשורה של מינויים שביצענו, אשר הזרימו למערכת כוחות חדשים שדרכם היתה חסומה בעבר. זהו המשך למינויו של השופט בדימוס אשר קולה לנציב תלונות הציבור על השופטים, הנציב הראשון שאינו שופט בית המשפט העליון בדימוס, ולמינויים של עשרות שופטים לבתי המשפט השונים לאחר שנים שקידומם נחסם על ידי ראשי מערכת המשפט.

עוד באותו נושא לא חיכו שנייה: עתירה הוגשה לבג"ץ נגד מינוי דוד זיני 22:34 | יותם דשא 5 0 😀 👏

"חשיפת האמת והמאבק הנחוש לתיקון מערכת המשפט ולהשבת הדמוקרטיה כבר מביאים תוצאות חסרות תקדים. צעד אחר צעד, לבנה אחר לבנה, אנחנו משיבים את הדמוקרטיה. דוד היקר, בהצלחה רבה בתפקידך. אתגרים רבים לפניך. אני בטוח שתוכל להם".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף לברכות: "זיני, האיש הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון".

כזכור ממשלת ישראל אישרה הערב את מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ. על פי ההחלטה תקופת הכהונה תהיה חמש שנים עם אופצית הארכה בנסיבות מיוחדות בשנה נוספת. הוא ייכנס לתפקידו בי"ג תשרי 5.10.