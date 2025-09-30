התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד מינוי האלוף זיני לראש השב"כ: "אסור להשלים עם הליך שנעשה תוך התעלמות מוחלטת משלטון החוק ומטוהר המידות"

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (שלישי) לבג"ץ נגד מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ: "אסור להשלים עם הליך שנעשה תוך התעלמות מוחלטת משלטון החוק ומטוהר המידות".

התנועה לאיכות השלטון הסבירה: "עתרנו כעת לבג"ץ נגד מינוי האלוף (במיל') דוד זיני לראש השב"כ, משום שאסור להשלים עם הליך שנעשה תוך התעלמות מוחלטת משלטון החוק ומטוהר המידות. המינוי הזה פגום מיסודו, הן בשל התנהלות הממנה, ראש הממשלה, והן בשל סימני השאלה הכבדים המרחפים מעל המועמד".

"ראש הממשלה, נאשם בפלילים המצוי בניגוד עניינים מובהק, קידם את המינוי תוך הפרה בוטה של הנחיות היועצת המשפטית לממשלה. בכך הוא ממשיך מגמה מסוכנת של זלזול בשומרי הסף ובמערכת המשפט. הוועדה המייעצת למינויים בכירים, שאמורה הייתה לבחון את המינוי בקפידה, כשלה בתפקידה והתעלמה מעדויות חמורות של ראשי שב"כ לשעבר".

"אותם ראשי שירות העידו כי ראש הממשלה ביקש מהם בעבר לבצע "פעולות שאינן ראויות במשטר דמוקרטי" – ניסיונות לרתום את הארגון לצרכים פוליטיים אישיים. במקביל, גם התנהלותו של האלוף זיני עצמו מעלה חששות כבדים. "פרשת הדוח הסודי", במסגרתה קיים חשד כי הדליף מסמך מסווג לראש הממשלה ששימש באופן מטעה להצדקת מינויו, לא נחקרה כראוי".

"יתרה מכך, הוא שיתף פעולה עם הליך מינוי פסול שהתבצע בניגוד להנחיית היועצת, והסתיר לכאורה את דבר המינוי ממפקדיו בצה"ל. אנחנו מאמינים שתפקיד ראש השב"כ, אחד מעמודי התווך של ביטחון המדינה והדמוקרטיה, חייב להיות מאויש על ידי אדם שטוהר מידותיו אינו מוטל בספק. אסור לאפשר מצב שבו שיקולים זרים וניגודי עניינים יכתימו מינוי כה קריטי, בטח לא בעת מלחמה. איכות השלטון מתחילה במינויים ראויים. שתפו כדי שכולם ידעו שאנחנו עומדים על המשמר".