נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך את האלוף דוד זיני לאחר אישור מינויו הערב (שני) לראש השב"כ: "מביא עימו ניסיון עשיר ומגוון של עשרות שנים כלוחם ומפקד בהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה,

דבריו המלאים: "אני מברך את אלוף (מיל׳) דוד זיני על מינויו הרשמי על ידי ממשלת ישראל לראש שירות הביטחון הכללי. ‏אלוף זיני מביא עימו ניסיון עשיר ומגוון של עשרות שנים כלוחם ומפקד בהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה, וכעת הוא מקבל על עצמו להוביל את שירות הביטחון הכללי בתקופה רגישה ומאתגרת ביותר – מבחינות רבות – בתולדות מדינת ישראל".

"‏בימים רגישים ומאוימים כמו אלה, כשגם היום ישראלים חפים מפשע הותקפו באכזריות בפעולת טרור, חשוב להזכיר לכולנו עד כמה תפקודו המיטבי והממלכתי של השב״כ קריטי להגנה על החברה הישראלית, על ביטחונה ועל ערכיה."אני מאחל לראש השב"כ דוד זיני הצלחה רבה בתפקידו החדש, ומצפה לפעול עמו בשיתוף פעולה כפי שהיה עם קודמיו.״

כזכור ממשלת ישראל אישרה הערב את מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ. על פי ההחלטה תקופת הכהונה תהיה חמש שנים עם אופצית הארכה בנסיבות מיוחדות בשנה נוספת. הוא ייכנס לתפקידו בי"ג תשרי 5.10.