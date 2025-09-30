בן גביר תקף את נתניהו: "ההסכם שבפתח הוא הסכם מסוכן לביטחון ישראל. הוא מלא חורים לא משיג את מטרות המלחמה שקבענו"

במהלך ישיבת הממשלה הערב (שלישי) על מינוי דוד זיני תקף השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את ראש הממשלה בנימין נתניהו על ההסכם שהוצג עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "ההסכם שבפתח הוא הסכם מסוכן לביטחון ישראל. הוא מלא חורים לא משיג את מטרות המלחמה שקבענו"

דבריו המלאים: "ההסכם שבפתח הוא הסכם מסוכן לביטחון ישראל. אני עוד אדבר עליו רבות אדוני ראש הממשלה אבל כבר עכשיו צריך לומר שהוא פוגע בביטחון, הוא מלא חורים לא משיג את מטרות המלחמה שקבענו – הוא מסיג את צה״ל משליטה מבצעית על עזה ומאזורים שנכבשו מפקיר ביטחון ישראל בידי כוחות בינלאומיים, פתאום צד שלישי שידאג לבטחוננו , מעניק חנינה למרצחי החמאס וזה פשוט לא נתפס. צר לי שאני מקלקל לכם את החגיגה".

"מה עם תוכנית ההגירה מה עם סיפוח? יש בהסכם הרע הזה פוטנציאל למדינה פלשתינית מבין שהיה עליך לחץ אבל אסור היה לבוא עם הסכם כזה מלא חורים נכון, כולנו מתרגשים מהחזרת החטופים אבל המחיר כאן לא נתפס ואני עוד אומר את דברי על הדבר הזה".