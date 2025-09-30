850 אלף עזתים שנטשו את הצפון בתוך ימים ספורים ממחישים את הקריסה של חמאס: האיומים לא עבדו, המחבלים מסתתרים במנהרות – והשליטה אבדה.

בין אם יהיה הסכם בקרוב,בין אם בעתיד הרחוק או הנראה לעין את השלב הזה במלחמה בחלקה הצפוני של הרצועה החמאס הפסיד.

ואני כותב את הדברים הללו לא מתוך ראייה ציונית, לא מתוך מציאות השטח הישראלי- אלא דווקא מתוך ראיית השטח הפלסטינאי.

כשאתה מבחין בשבוע ימים בטור של כ-800 אלף עזתים שעושים דרכם דרומה למרות כל איומי החמאס, למרות כל הפחדות החמאס למרות כל ההצגה שכביכול אין שם מים , אין שם אוהלים, אין שם מזון ומי שישאר כאן יזכה לתנאים טובים ויתרה מכך איומים על אותם אנשים שמתחילים בנסיעתם דרומה- זהו ההפסד הגדול של החמאס.

בקריאת חומרי מודיעין מהימים האחרונים אתה למד כמה ראשי חמאס, מחבליו, אנשיו, רואים את הדבר הזה ופשוט הם רוצים לצאת משם.

המחבלים הבכירים כ- 2000 במספר נכנסו ומסתתרים במנהרות ,כ-500 מהם ברחו יחד עם העוזבים דרומה עם בני משפחותיהם וכעת מתבונן החמאס במה שנשאר מכמה שאריות של מגדלים.

הוא מנסה לזנב בחיילים בצורה כזאת שאולי תדליק איזשהו ניצוץ בקרב מחבלים נוספים (כפי שראינו הערב בחדירת חמישה מחבלים לתוך מגנן) למחבלים נוספים אבל לא מעבר לכך.

את המערכה הזאת צריך להבין כל אחד בישראל, החמאס הפסיד.

כש-850 אלף עזתים עוזבים דרומה בפרק זמן קצר בשעה שהם רואים את שרשראות הטנקים נכנסים פנימה ומבינים שיש מאחורי זה אמירה נוספת, זו ההצלחה של צה"ל וזהו הכישלון של החמאס

אז אם נראה בימים הקרובים הסכם או לא, ההפסד בשטח קיים.

850 אלף האנשים מהעיר עזה לא יחזרו עוד.

זהו עוד שלב בדרך לניצחון.