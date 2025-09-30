צה״ל ושב"כ חיסלו מחבל נוסף שפשט לשטח הארץ ולקח חלק בהתקפה הרצחנית באפריל האחרון בו נפל רס״ב גאלב סלימאן אל נסאסרה ז"ל

צה״ל ושב"כ חיסלו מחבל נוסף שפשט לשטח הארץ ולקח חלק בהתקפה הרצחנית באפריל האחרון בו נפל רס״ב גאלב סלימאן אל נסאסרה ז"ל ונפצעו באורח קשה גשש, קצינה לוחמת וחובשת קרבית.

הכוחות תקפו וחיסלו ב-9 בספטמבר 2025 את המחבל מחמד רשיד מחמד מצרי, מפקד מחלקת נח׳בה בגדוד בית חאנון של ארגון הטרור חמאס.

מצרי פשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק במתווה הטרור נגד כוחות צה"ל ב-19 באפריל 2025 בבית חאנון, בו נפל רס״ב גאלב סלימאן אל נסאסרה ז"ל ונפצעו באורח קשה קצינה לוחמת, חובשת קרבית מגדוד 414 וגשש בחטיבה הצפונית. כמו כן, במהלך המלחמה, המחבל תכנן והוציא לפועל מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל.