בחול המועד סוכות יתקיים בירושלים פסטיבל סביבתי תחת הכותרת "ירוק בפנים ובחוץ" זו השנה הרביעית. הפעילויות יתקיימו בלמעלה מ-50 אתרים בעיר

בחול המועד סוכות השנה ייפתח בירושלים פסטיבל "ירוק בפנים ובחוץ", שבמהדורתו הרביעית הפך לאחד האירועים הסביבתיים הגדולים במרכז הארץ.

למעלה מ-50 פעילויות יתקיימו במקביל בעשרות אתרים ברחבי העיר, מפארק הגיא ועד שכונות החרדיות.

האירוע משקף מגמה עולה של מעורבות ציבורית בנושאי סביבה בבירה – מספר הפעילויות גדל פי שניים וחצי מאז השקתו לפני ארבע שנים. בעוד שבעבר התמקדו יוזמות סביבתיות בעיקר באזורים חילוניים, הפסטיבל הנוכחי כולל פעילויות גם בשכונות חרדיות ודתיות.

שיתוף פעולה נדיר בין גורמים

מאחורי הפסטיבל עומד שיתוף פעולה יוצא דופן בין עיריית ירושלים לבין עשרות ארגוני חברה אזרחית. המחלקה לקיימות חברתית בעירייה, שהוקמה רק לפני מספר שנים, מתאמת עם ארגונים כמו קרן ירושלים ירוקה ושדולת ירושלים בת-קיימא.

"זה לא מובן מאליו בירושלים", מסביר פעיל סביבתי מקומי. "בעיר עם המתחים הפוליטיים והדתיים שיש כאן, לראות שיתוף פעולה כזה סביב נושאי סביבה זה די יוצא דופן."

הפעילויות נעות בין סדנאות יצירה ממוחזר לטיולים בחורשות עירוניות שרבים מתושבי העיר אינם מכירים. חלק מהאירועים מתמקדים בהצגת פרויקטים עירוניים כמו מערכות מיחזור מתקדמות וגינות קהילתיות.

המשתתפים יכולים להירשם מראש באתר הפסטיבל או להגיע ללא תיאום לרוב הפעילויות. כל האירועים ללא תשלום, דבר שהופך אותם לנגישים למשפחות רבות בעיר.