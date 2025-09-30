צה"ל הודיע כי במהלך יום כיפור יושמע בכל תחנות השידור ברדיו, גל שקט במהלכו יושמעו התרעות פיקוד העורף במקרה הצורך

צה"ל הודיע היום (שלישי) כי במהלך יום כיפור יושמע בכל תחנות השידור ברדיו, גל שקט במהלכו יושמעו התרעות פיקוד העורף במקרה הצורך. בנוסף פורטל החירום הלאומי יעבוד גם במהלך היום הקדוש, ויהיה אפשר לקבל דרכו התרעות.

אמש פיקוד העורף הוציא הודעה לציבור: "גם בכיפור – שומרים על ההנחיות. בעת קבלת התרעה נדרש לפעול בזמן ההתגוננות העומד לרשותכם: במבנה – נכנסים למרחב מוגן. בחוץ – נכנסים למרחב מוגן במבנה קרוב. אם לא ניתן, שוכבים על הקרקע ומגינים עם הידיים על הראש". בפיקוד העורף מדגישים כי "בכל מקרה, ממתינים 10 דקות, לא פחות".