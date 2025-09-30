אביתר בן פורת, מגיש התכנית הכלכלית של ערוץ 14, איש עסקים ובעלים של קבוצת BP Group, ישתתף בעונה החדשה של תכנית הריאליטי "בואו לאכול איתי"

העיתונאי, מגיש הטלוויזיה, איש העסקים והפרשן הכלכלי אביתר בן פורת, מגיש התוכנית "המצפן הכלכלי" בערוץ "עכשיו 14", יצטרף לעונה החדשה של תוכנית הריאליטי הפופולרית "בואו לאכול איתי", שתעלה לשידור במהלך החודש הקרוב.

בן פורת מוכר לקהל הרחב כמי שמפענח סוגיות כלכליות וסוקר את הנדל"ן והפיננסים במסך הטלוויזיה, אך הפעם ייחשף מזווית שונה – כשהוא לוקח חלק בתחרות הבישול והאירוח של כאן 11, במפגש בלתי פורמלי עם משתתפים מעולמות שונים.

מעבר לעשייה התקשורתית, בן פורת הוא גם איש עסקים ותיק והבעלים והמייסד של BP Group – קבוצת יזמות נדל"ן ופתרונות פיננסיים, הפועלת בתחום השקעות נדל"ן בישראל, יזמות וליווי משקיעים לעצמאות כלכלית. וכן לוחם גולנצ'יק פעיל במיל׳ אשר ביצע בשנתיים האחרונות מאות ימי מילואים. את הצילומים לתכנית ביצע אביתר בין סבב לסבב של לחימה עצימה בעזה.

את דרכו בתקשורת החל בשנת 2020 כשדרן בתוכנית "קול הנדל"ן" בתחנת "כל העיר חיפה", ובהמשך הצטרף לערוץ "עכשיו 14", שם הפך לדמות מוכרת בתחום הכלכלה והפיננסים תחילה כפרשן נדל״ן וכלכלה וכיום כאמור כמגיש התכנית הכלכלית של הערוץ "המצפן הכלכלי".

בן פורת, בן 36, מתגורר בחדרה, נשוי לאופיר ואב לשני ילדים – פעוט בן כשנתיים (אלבי) ותינוקת בת שנה (ג׳ון).