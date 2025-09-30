החברה מבצעת החזרה יזומה לביצי אומגה 3 עם חותמת מספר 7200 ותאריכי שיווק מסוימים, בשל חריגה בחומר אסור. הציבור מתבקש שלא לצרוך את הביצים ולהחזירן

חברת לסר פרסמה היום הודעה על החזרה יזומה של ביצי אומגה 3, בעקבות גילוי שהתערובת שבה הוזנו התרנגולות המטילות כללה תערובת מזון המיועדת לעופות פטם — מעשה שאסור על פי חוק. בתערובת המזון נמצאה רמה גבוהה של התכשיר מאדוראמיצין, החורגת מהמוגבל בחוק ועשויה לסכן את בריאות הציבור.

פרטי המוצר הנפגע:

שם המוצר: ביצי אומגה 3

משווקות על ידי: לסר

חותמת על גבי הביצה: מספר 7200

התאריך האחרון לשיווק שעל האריזה: 8.10.25, 11.10.25 או 12.10.25

גודל אריזה: 12 ביצים

גודל הביצה: M, L

החברה קוראת לציבור שלא לצרוך את הביצים הנושאות חותמת 7200 עם אחד מהתאריכים הנ"ל, ומבקשת לפנות למוקד החברה. במקביל פועלת לסר להסיר את המוצרים הנפגעים מהמדפים באופן מיידי.

החזרה מתבצעת בתיאום עם שירות המזון והשירותים הוטרינריים של משרד הבריאות ומשרד החקלאות. יודגש: רק ביצי אומגה 3 עם החותמת והתווי התאריכים המצוינים למעלה נכללות בריקול. ביצים אחרות של החברה, שאינן נושאות את חותמת 7200 או את התאריכים האמורים, יכולות להמשיך ולהימכר — אין צורך לפנות למוקד לגביהן.

חברת לסר הביעה התנצלות לציבור על אי הנעימות שנגרמה והבהירה שהודעה זו אינה פוגעת ביתר מוצרי החברה.

פרטים ליצירת קשר:

טלפון: 1700‑555991

דוא״ל: contact@lasser.co.il