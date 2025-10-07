מחפשים מה לעשות בסוכות בצפון? חיפה והגליל המערבי מציעים חוויות מגוונות: סיורים בעכו העתיקה, טיול לראש הנקרה, מוזיאוני חיפה, אגם מונפורט, טיילת נהריה, כפר האמנים עין הוד ואירועי זמן גליל מערבי. כל ההמלצות לחג במקום אחד.

חול המועד סוכות הקרוב מזמין אתכם אל חיפה והגליל המערבי – בין סמטאות עכו העתיקה לנקרות בראש הנקרה, מהכרמל ועד נהריה ומעלות. מחכות לכם חוויות מגוונות: סיורים מודרכים, פסטיבלים צבעוניים, סדנאות יצירה ואטרקציות ייחודיות לכל המשפחה.

פסטיבלים וחוויות תרבות

מוזיאוני חיפה: סדנאות יצירה, סיורים מודרכים ותערוכות בשפות שונות.

מדעטק: תערוכה אינטראקטיבית ענקית לילדים ולמבוגרים.

פסטיבל זמן גליל מערבי: עשרות אירועי תרבות, קולינריה ואמנות ביקבים, בתי בד ואתרי טבע בגליל המערבי.

חגיגת "סוכות בחצרות" בנהריה: מופעי מוזיקה, דוכנים ופעילויות לכל המשפחה לאורך הטיילת.

עכו העתיקה: היסטוריה חיה

סיור באולמות האבירים: כולל כרטיס משולב לאתרי העיר, מדריך קולי ומסלול ייעודי לילדים.

שוק ססגוני ונמל מחודש: טיול חווייתי בין סמטאות ציוריות, שווקים אותנטיים ואתרים מרשימים.

אתרי התיירות בעיר: פתוחים בין 09:00-17:00 (ובימי שישי עד 16:00).

חוויות בטבע ובים

ראש הנקרה: סיורי גבול מודרכים באוטובוס תיירותי ממוזג, לצד סיורים מומחזים ייחודיים עם דמויות דוד וגוליית.

הגנים הבהאיים: פנינת טבע ותרבות עולמית בלב הכרמל, עם טרסות ירוקות ונוף מרהיב למפרץ חיפה.

אגם מונפורט (מעלות-תרשיחא): אגם קסום עם סירות פדלים, החלקה על הקרח ופעילויות ספורט ימי לכל המשפחה.

נהריה: טיילת חוף הים מארחת מופעים ואירועי סוכות חגיגיים באווירה קיצית.

סדנאות ואמנות

כפר האמנים עין הוד: הפנינג ססגוני עם סדנאות יצירה: מגנטים מצוירים, מוביילים צבעוניים, הדפסים ותיבות נגינה אישיות.

מעבדאדא: מרחב יצירה בהשראת אמנות הדאדא: מסכות, סרטוני אנימציה ופעילויות חווייתיות.

מרכז המבקרים "תוצרת הגליל": טעימות, ירידי אמנים ומופעי רחוב בגליל המערבי.

מוזיאונים ייחודיים בחיפה

מוזיאון הכט: ארכיאולוגיה ייחודית, ספינה פיניקית עתיקה ושחזורי עתיקות נדירים.

מוזיאון הרכבת (חיפה מזרח): מסע בזמן אל ימי קטרי הקיטור והרכבות ההיסטוריות של ארץ ישראל.

מרכז מורשת יהדות דוברי ספרד ואנדלוסיה בעכו: הדרכות מיוחדות בסוכות המשלבות פיוטים, מוזיקה וסיפורי קהילות.

סוכות 2025 בחיפה והגליל המערבי מציעים שילוב קסום של היסטוריה עתיקה, טבע עוצר נשימה, אמנות חיה ואירועים קהילתיים. משפחות, זוגות וקבוצות ימצאו כאן את היעדים המושלמים לחגיגה צבעונית וחווייתית במיוחד.