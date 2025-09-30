שעתיים לפני ישיבת הממשלה בה צפויים לאשר את מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ, ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בישראל מביקורו המדיני בארצות הברית

שעתיים לפני ישיבת הממשלה בה צפויים לאשר את מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ, ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת היום (שלישי) לפני זמן קצר בישראל מביקורו המדיני בארצות הברית.

מוקדם יותר פורסם כי לאחר שבכירי שב"כ לשעבר התנגדו בפומבי למינויו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ, ינון שלום יתח הכתב הצבאי של i24NEWS, חושף התכתבות מקבוצת העדכונים של יוצאי השב"כ, בניסיון לסכל את המינוי.

בציוץ שפרסם יתח הוא כתב כי "בקבוצת העדכונים של יוצאי השב"כ ומשרתי מילואים פעילים בשב"כ: גיוס תומכים כדי לסכל את המינוי של דוד זיני לראש הארגון בקבוצת וואטסאפ שמיועדת לעדכונים בה חברים עובדי שב"כ לשעבר ומשרתי מילואים בשירות בהווה, נשלחה פניה שקוראת לחברים להצטרף לחתימה על עתירה לבג"ץ נגד מינויו של דוד זיני.

מי שעומדים מאחורי העתירה, על פי הנטען בעתירה, הם שלושת ראשי השב״כ לשעבר: נדב ארגמן, עמי איילון וכרמי גילון". בהודעה נכתב כי "יש חשיבות ציבורית ויש משקל מיוחד לעתירה בה העותרים מתבססים על היכרות עומק עם השב"כ. עתירה כזו תוכל לתת ביטוי לסכנה במינוי על רקע היכרות ארוכת שנים עם השירות, יכולותיו ואתגריו".