מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע בו אל"מ במיל' חזי נחמה חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצומת אל-חאדר ופצע שני בני אדם. צפו ברגעים הדרמטיים:
מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע בו אל"מ במיל' חזי נחמה חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצומת אל-חאדר ופצע שני בני אדם. צפו
מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע בו אל"מ במיל' חזי נחמה חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצומת אל-חאדר ופצע שני בני אדם. צפו ברגעים הדרמטיים:
או "דרמטי" או "קשה לצפייה", תמיד מגזימים.
הכי קל לצפייה. איפה החלק הקשה?!17:23 30.09.2025
מינה זכריה
מה קשה פה לצפייה ? למי כל כך קשה לצפות בהריגת מחבל רוצח ??????17:30 30.09.2025
חץ
ישששש, לחסל את הרוע.17:33 30.09.2025
יצחקי
טוב. מאד. לחיסול. זה בפתרון. הנכון17:32 30.09.2025
יצחק
טוב מאד. לחיסול17:33 30.09.2025
בתיה זאנד
הוא רצה לתקוף.18:12 30.09.2025
ר
תענוג לצפיה18:24 30.09.2025
