מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע בו אל"מ במיל' חזי נחמה חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצומת אל-חאדר ופצע שני בני אדם. צפו ברגעים הדרמטיים:

