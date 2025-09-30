חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 30.09.2025 / 17:17

מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע בו אל"מ במיל' חזי נחמה חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצומת אל-חאדר ופצע שני בני אדם. צפו

תגיות: אל חאדר, חזי נחמה, חיסול מחבל, מחבל