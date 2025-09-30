במכבי חיפה עדכנו כי השוער, גיאורגי ירמקוב, שנפגע במשחק מול הפועל באר שבע, עבר הבוקר בדיקה, ממנה עולה כי הוא סובל מחבלה בלבד

במכבי חיפה עדכנו כי השוער, גיאורגי ירמקוב, שנפגע אתמול (שני) במשחק מול הפועל באר שבע, עבר הבוקר בדיקה, ממנה עולה כי הוא סובל מחבלה בלבד. השוער יחזור להתאמן בעוד מספר ימים. אתמול הפועל באר שבע ניצחה אתמול את הירוקים 1:0 וחתמה את המחזור החמישי בליגת העל. הניצחון האדום קבע הישג היסטורי לדרומיים, ונתון מביך מאוד לירוקים מהכרמל. עוד באותו נושא ההישג ההיסטורי של באר שבע והנתון המביך של חיפה. סיכום מחזור 15:04 | שמחה רז 0 0 😀 👏 עבור האדומים זה הניצחון החמישי ברצף מתחילת העונה, והם עדיין מושלמים. זו הפעם הראשונה בתולדות הפועל באר שבע שהיא מנצחת את חמשת המחזורים הראשונים. מנגד מכבי חיפה רשמה נתון עגום במיוחד עם ניצחון אחד בלבד, ב-17 המשחקים הגדולים האחרונים מול מכבי תל אביב הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים.

תגיות: גיאורגי ירמקוב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה