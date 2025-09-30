במכבי חיפה עדכנו כי השוער, גיאורגי ירמקוב, שנפגע אתמול (שני) במשחק מול הפועל באר שבע, עבר הבוקר בדיקה, ממנה עולה כי הוא סובל מחבלה בלבד. השוער יחזור להתאמן בעוד מספר ימים.
אתמול הפועל באר שבע ניצחה אתמול את הירוקים 1:0 וחתמה את המחזור החמישי בליגת העל. הניצחון האדום קבע הישג היסטורי לדרומיים, ונתון מביך מאוד לירוקים מהכרמל.
עבור האדומים זה הניצחון החמישי ברצף מתחילת העונה, והם עדיין מושלמים. זו הפעם הראשונה בתולדות הפועל באר שבע שהיא מנצחת את חמשת המחזורים הראשונים.
