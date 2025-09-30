מרגלים נוספים: הצהרת תובע הוגשה שני תושבי חולון בחשד לקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם

הצהרת תובע הוגשה היום נגד שני תושבי חולון מאור קרינגל וטל עמרם בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות, של קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. כתב אישום צפוי להיות מוגש על ידי הפרקליטות בימים הקרובים.

בחקירה שנוהלה בשב"כ בשיתוף פעולה עם יאחב״ל להב 433 התגלה כי מתחילת שנת 2025, מאור בן 26 היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע בהנחייתם מגוון משימות ביטחוניות. בין היתר, צילם מאור בסיסים צבאיים ומקומות ציבוריים בישראל בהנחיית מפעיליו. בזמן מלחמת "עם כלביא" יזם פנייה לאיראנים לטובת ביצוע משימות נוספות.

עוד באותו נושא כוננות שיא | דיווח: בישראל נערכים לתקיפה מאיראן 09:44 | חדשות סרוגים 18 0 😀 👏

במסגרת החקירה עלה כי מאור עמד בקשר מול גורמים המקושרים ל- VIPemployment המזדהים בגלוי כשירות המודיעין של איראן ופועלים בנסיון לגייס ישראלים ברחבי הרשת. בעבור ביצוע המשימות הביטחוניות קיבל מאור כספים במטבעות קריפטוגרפיים. מאור ניסה לגייס נוספים לטובת ביצוע משימות עבור המודיעין האיראני. עם התפתחות החקירה נעצר חשוד נוסף, טל עמרם, בן 26, תושב חולון בחשד לקשר עם סוכן חוץ וביצוע משימות בהכוונתו.

משב"כ נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל שלא לקיים קשר, מכל סוג, עם גורמים זרים ממדינות אויב או גורמים שאינם מזוהים ולא לבצע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת. גורמים אלה, וביניהם, גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב, ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור וריגול בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות.

שב״כ ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו.