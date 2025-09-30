ועדת הבריאות דנה בזינוק בתחלואת החצבת ובמקרי מוות של תינוקות לא מחוסנים. אלרועי־פרייס הזהירה מהפצת פייק ניוז ותקפה: "ההסתה הורגת ילדים, זה רצח ממש"

ועדת הבריאות של הכנסת קיימה היום (שלישי) דיון מיוחד בעקבות העלייה בתחלואת החצבת ובמקרי המוות של תינוקות שלא חוסנו. את הדיון יזם יו"ר הוועדה, חבר הכנסת יוני משריקי מש"ס, שקרא לציבור להקפיד על חיסונים והזהיר כי הורים שאינם מחסנים את ילדיהם "עלולים לגרום במו ידיהם למותם".

משריקי ציטט את הראשון לציון, הרב דוד יוסף, שאמר כי "מי שמשתמש בשם התורה כדי לומר שאסור להתחסן – לא רק שנושא את שם התורה לשווא, אלא שזהו שקר גמור, ההפך מן האמת".

בדיון השתתפה גם ד"ר שרון אלרועי־פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שאמרה: "ארבעה ילדים הגיעו מתים לבית החולים. לא היה סיכוי לטפל בהם. חלקם הגיעו במצב קל, עם נוזל סביב הריאות או מיובשים. כלומר, אם היו מגיעים מוקדם יותר, היינו יכולים לטפל בהם".

עוד אמרה: "יש חוסר היענות לחיסונים בקבוצות הקיצוניות. הדבר הכי בולט הוא משפחות שבהן הייתה פטירה של ילד, ולמרות זאת לא מחסנים את שאר הילדים. בעיניי זה בלתי נתפס".

"משפחות לא מגיעות להתחסן בזמן, וגם כשיש תחלואה ילדים לא מגיעים לבית החולים בזמן. זו טרגדיה. הסיבה לכך היא פייק ניוז. יש גורמים שמפיצים מידע שקרי, מאורגן וממומן – וזה גורם למוות של ילדים. הם פשוט רוצחים".

נציגים מהמגזר החרדי שנכחו בדיון אישרו כי מדובר באדם פרטי שמנהל "מלחמת עולם" נגד חיסונים.