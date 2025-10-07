סיורי עששיות, פסטיבלים, מוזיאונים, מופעים ואטרקציות חדשות: המדריך המלא לחוויות סוכות 2025 במישור החוף והמרכז – מהכרמל והנקרות ועד תל אביב והשפלה.

חול המועד סוכות הקרוב מזמין את המטיילים אל מישור החוף והמרכז – מבנימינה וקיסריה בצפון, דרך השרון והשפלה ועד תל אביב ורמת גן. מחכות לכם חוויות מרתקות: מוזיאונים אינטראקטיביים, פסטיבלים ססגוניים, טיולי עששיות, מופעים והפתעות לכל המשפחה.

פסטיבלים וחוויות תרבות

פסטיבל היצירה הישראלית בבנימינה: חמישה ימים של מופעים, סדנאות ותערוכות במחווה לגיבורי תרבות מקומיים.

פסטיבל מחול בכפר – להקת ורטיגו: שלושה ימים של מופעי מחול בטבע, חיבור בין גוף, אדמה וקהילה.

בית הראשונים בזכרון יעקב: הדרכות מיוחדות בסוכות על מורשת המושבה.

חוויות לילה קסומות

חוף דור-נחשולים: טיול שקיעה ועששיות עד תל דור ותצפית על שקיעה מעל אוניות טרופות.

נמל קיסריה: חוויית לילה לאור עששיות בין פסיפסים ושרידי בית כנסת עתיק.

חוף גולן בנתניה: חגיגות סוכות על החוף עם הופעות ומתחמי ילדים.

נוגעים במדע ובטבע

טכנודע חדרה: מוזיאון הרפואה לילדים: "בעקבות הלב והמוח" בתוך גוף האדם.

הגן הבוטני אילנות: מרכז מבקרים אינטראקטיבי על עצים ויערות.

רמת הנדיב: מפגש מיוחד עם יוצרי פודקאסט ילדים.

פארק הדיג מעין צבי: פעילויות מים ודיג חווייתי.

פארק נחל אלכסנדר: מסלול הליכה משפחתי בין צמחיית מים, צבי ביצה ותחנות הסבר.

פארק רעננה: מתחמי יצירה, ספורט ופעילויות לכל המשפחה בסוכות.

פארק אוטופיה בקיבוץ בחן: גן טרופי עם פרפרים, סחלבים ופעילויות חג.

אטרקציות לכל המשפחה

הספארי ברמת גן: "כוחות העל של בעלי החיים": סיורים מודרכים, תחנות הדרכה וחוויות לכל המשפחה.

"לונה ג'אנק" בחירייה: יריד ססגוני עם סדנאות, סיורים ופעילויות סביבתיות.

מוזיאון האשליות תל אביב: חדרים מתהפכים, מראות מעוותות והולוגרמות מרתקות.

מרכז המבקרים בן & ג'ריס, באר טוביה: השקת טעם חדש: "נטפליקס&צ'יל 2".

סוכות בכיכר ביאליק – תל אביב

כיכר ביאליק: הופכת למרחב תרבותי עם סדנאות "דורודנגו", סיורים בעקבות ההיסטוריה של בתי הקפה ופעילויות יצירה משפחתיות.

בית ליבלינג: "חג הסדנאות": שלושה ימים של אמנות, עיצוב ואדריכלות.

בית ביאליק: סוכה עם סדרת "שעת סיפור" לילדים ופעילות יצירה.

בית ראובן: סדנת ציור רגשי משותפת להורים וילדים.

סוכות 2025 במרכז ובמישור החוף מציע הכל – מוזיאונים מרתקים, טיולי לילה קסומים, פסטיבלים צבעוניים ואטרקציות משפחתיות חדשות. כל שנותר לכם הוא לבחור יעד, לארוז מצב רוח חגיגי, ולצאת לחגוג את החג בארץ הכי יפה שיש.