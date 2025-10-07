חול המועד סוכות הקרוב מזמין את המטיילים אל מישור החוף והמרכז – מבנימינה וקיסריה בצפון, דרך השרון והשפלה ועד תל אביב ורמת גן. מחכות לכם חוויות מרתקות: מוזיאונים אינטראקטיביים, פסטיבלים ססגוניים, טיולי עששיות, מופעים והפתעות לכל המשפחה.
פסטיבלים וחוויות תרבות
פסטיבל היצירה הישראלית בבנימינה: חמישה ימים של מופעים, סדנאות ותערוכות במחווה לגיבורי תרבות מקומיים.
פסטיבל מחול בכפר – להקת ורטיגו: שלושה ימים של מופעי מחול בטבע, חיבור בין גוף, אדמה וקהילה.
בית הראשונים בזכרון יעקב: הדרכות מיוחדות בסוכות על מורשת המושבה.
חוויות לילה קסומות
חוף דור-נחשולים: טיול שקיעה ועששיות עד תל דור ותצפית על שקיעה מעל אוניות טרופות.
נמל קיסריה: חוויית לילה לאור עששיות בין פסיפסים ושרידי בית כנסת עתיק.
חוף גולן בנתניה: חגיגות סוכות על החוף עם הופעות ומתחמי ילדים.
נוגעים במדע ובטבע
טכנודע חדרה: מוזיאון הרפואה לילדים: "בעקבות הלב והמוח" בתוך גוף האדם.
הגן הבוטני אילנות: מרכז מבקרים אינטראקטיבי על עצים ויערות.
רמת הנדיב: מפגש מיוחד עם יוצרי פודקאסט ילדים.
פארק הדיג מעין צבי: פעילויות מים ודיג חווייתי.
פארק נחל אלכסנדר: מסלול הליכה משפחתי בין צמחיית מים, צבי ביצה ותחנות הסבר.
פארק רעננה: מתחמי יצירה, ספורט ופעילויות לכל המשפחה בסוכות.
פארק אוטופיה בקיבוץ בחן: גן טרופי עם פרפרים, סחלבים ופעילויות חג.
אטרקציות לכל המשפחה
הספארי ברמת גן: "כוחות העל של בעלי החיים": סיורים מודרכים, תחנות הדרכה וחוויות לכל המשפחה.
"לונה ג'אנק" בחירייה: יריד ססגוני עם סדנאות, סיורים ופעילויות סביבתיות.
מוזיאון האשליות תל אביב: חדרים מתהפכים, מראות מעוותות והולוגרמות מרתקות.
מרכז המבקרים בן & ג'ריס, באר טוביה: השקת טעם חדש: "נטפליקס&צ'יל 2".
סוכות בכיכר ביאליק – תל אביב
כיכר ביאליק: הופכת למרחב תרבותי עם סדנאות "דורודנגו", סיורים בעקבות ההיסטוריה של בתי הקפה ופעילויות יצירה משפחתיות.
בית ליבלינג: "חג הסדנאות": שלושה ימים של אמנות, עיצוב ואדריכלות.
בית ביאליק: סוכה עם סדרת "שעת סיפור" לילדים ופעילות יצירה.
בית ראובן: סדנת ציור רגשי משותפת להורים וילדים.
סוכות 2025 במרכז ובמישור החוף מציע הכל – מוזיאונים מרתקים, טיולי לילה קסומים, פסטיבלים צבעוניים ואטרקציות משפחתיות חדשות. כל שנותר לכם הוא לבחור יעד, לארוז מצב רוח חגיגי, ולצאת לחגוג את החג בארץ הכי יפה שיש.
