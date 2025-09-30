לאחר הביקורת: טראמפ מציב אולטימטום חדש לחמאס לפיו עליו להשיב על ההצעה לעסקה תוך 3-4 ימים, אחרת "ישראל תעשה את מה שהיא צריכה לעשות"

טראמפ מציב אולטימטום: "לחמאס יש 3-4 ימים להגיב על התכנית. אם ידחה אותה, ישראל תעשה את מה שהיא צריכה לעשות". עוד הוסיף טראמפ ואמר כי אין יותר מידי מקום למשא ומתן עם חמאס.

מוקדם יותר דווח כי מקורות אמרו לרשת CBS שהחמאס נוטה לקבל את העסקה וכי הוא מתכנן להשיב את תשובתו מחר.

הדברים נאמרים לאור הביקורת מצד פולטיקאים ופרשנים שנשמעה מאז אמש בישראל כי לחמאס לא ניתן מועד להשיב להצעה, וכי הוא עלול למתוח את הזמן עוד ועוד. כעת, כפי שגם אמר נתניהו אמש בהצהרתו, נראה שניתן גם גיבוי לישראל לפעול ביד קשה מול חמאס במידה וחמאס לא ישיב לעסקה או במידה וידחה אותה.