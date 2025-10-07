פסטיבלים, טיולי עששיות, אתרי מורשת, יקבים, נחלים וחוויות לכל המשפחה: מדריך מלא לאטרקציות של סוכות בצפון – מהגולן ועד הגלבוע

חופשת סוכות הקרובה מזמינה את המטיילים צפונה – לנופים הירוקים של רמת הגולן, למרחבים הקסומים של הגליל העליון ולמעיינות השופעים של הגלבוע. מחכים לכם פסטיבלים מוזיקליים, סיורים מודרכים באתרים היסטוריים, מופעי לילה מרהיבים ואטרקציות חקלאיות לכל המשפחה.

רמת הגולן – תרבות, טבע ולילה קסום

פסטיבל "צלילי בזלת": פארק קצרין העתיקה חוגג עשור של מוזיקה ואווירה אותנטית בין חורבות כפר קדום ובית כנסת בן 1,600 שנה.

עין קשתות: חפירה ארכיאולוגית משפחתית בכפר קדום בן 1,500 שנה ומיצג אור-קולי מרהיב.

פארק הירדן: "תופעת טבע": מופע אור-קולי בהומור של כוכבי "ארץ נהדרת", לצד טיולי עששיות במסלול מים רדודים.

סיורי לילה בדרום הגולן: בעקבות חיות הבר עם גששית מקומית.

רונדוגו: פעילות ערב בלוע הר הגעש בנטל: עששיות, תצפית כוכבים ומדורה.

בשביל היער – יער אודם: טיולי עששיות ליליים עם הג'ובה הגדולה וחוויות טבע קסומות.

טיולי ג'יפים "קסם הטבע": חוויה פראית ברמת הגולן וסובב כנרת.

מרכז מורשת חטיבה 188: הפנינג משפחות בנושא קיימות ומיחזור בשיתוף קק"ל.

הרפת הרובוטית באבני איתן: רובוטים חולבים, האכלת עגלים וחביצת חמאה.

סדנת Farm to Table: קטיף ירקות, גבינות ביתיות ואפיית פוקאצ'ות.

חוות החופש ביער אודם: מפגש עם בעלי חיים שניצלו מחיים קשים.

כפר המטיילים קשת יהונתן: אירוח כפרי לצד טיולים ותכניות מיוחדות.

גליל עליון – יין, נוף ומורשת

יקב אדיר: הופעות חיות, אמנות וטעימות יין וגבינות מול נופי הכרמים.

מוזיאון הרעות במצודת כ״ח: סיפור הקרבות על הגליל בתש"ח, תערוכות אינטראקטיביות ותצפית מרהיבה.

נחל אביב: מסלול משפחתי עם מערות טבעיות וגת עתיקה.

נחל פרוד: טיול מוצל לצד מים זורמים ומורשת יהודית עתיקה.

מערת עלמה : פלאי נטיפים וזקיפים באווירה מסתורית במעמקי האדמה.

עין עלווה: מעיין צלול בין עצי צפצפה – נקודה מושלמת לפיקניק.

עמק המעיינות והגלבוע – חוויות לכל המשפחה

גן גורו: פסטיבל חושים "מה קורה פה?" עם פעילויות חווייתיות לכל החושים.

גן לאומי כוכב הירדן: מבצר בלוואר הצלבני מתעורר לחיים עם סיורים והפעלות חגיגיות.

מרכז סיור גלבוע מעיינות: טיולי חג מודרכים למשפחות.

חוות הרוח בגלבוע: היכרות עם אנרגיה מתחדשת, טורבינות רוח וחקלאות סולארית.

תחנת הרכבת ההיסטורית בצמח: פעילויות ערב משפחתיות כחלק מרכבת העמק המיתולוגית.

חמת גדר: מרחצאות טרמו-מינרליים, מגלשת ספלאש וחוות תנינים – מבצעי חג למשפחות.

נהריים בגשר: סיורי עששיות ליליים עם סיפורי גבורה ומיצגים אור-קוליים.

אגדת לחם בגשר הישנה: קפה ובראנץ’ כפרי באווירה ייחודית.

בסוכות הזה הצפון מציע הכל: תרבות ומוזיקה, טבע ומעיינות, חקלאות חווייתית ומפגשים מרגשים עם ההיסטוריה. כל שנותר הוא לבחור יעד, לארוז סלסלת פיקניק – ולצאת לחופשה בלתי נשכחת.