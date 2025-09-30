סיכום מחזור: הפועל באר שבע עם הישג היסטורי, מכבי חיפה בנתון שפל. הפועל ירושלים עדיין ללא נקודות, ומה מצפה לנו בשבוע הבא?

הפועל באר שבע ניצחה אתמול את מכבי חיפה 1:0 וחתמה את המחזור החמישי בליגת העל. הניצחון האדום קבע הישג היסטורי לדרומיים, ונתון מביך מאוד לירוקים מהכרמל.

עבור האדומים זה הניצחון החמישי ברצף מתחילת העונה, והם עדיין מושלמים. זו הפעם הראשונה בתולדות הפועל באר שבע שהיא מנצחת את חמשת המחזורים הראשונים.

עוד באותו נושא באר שבע תישאר מושלמת? הכנה למשחק הענק מול מכבי חיפה 15:28 | שמחה רז 0 0 😀 👏

מנגד מכבי חיפה רשמה נתון עגום במיוחד עם ניצחון אחד בלבד, ב-17 המשחקים הגדולים האחרונים מול מכבי תל אביב הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים.

הפועל תל אביב לא עוצרת

הפועל תל אביב המשיכה לנצח במחזור הזה הפעם 0:1 על הפועל חיפה ונצמדה ליריבה העירונית עם מספר נקודות זהה. האדומים ההם הקבוצה שבעטה הכי הרבה פעמים לשער עם 28 בעיטות.

מכבי תל אביב איבדה לראשונה נקודות במחזור הזה (0:0 מול סכנין). שתי התל אביביות עם 13 נקודות שתי נקודות מאחורי הפועל באר שבע. בני סכנין שבוע שני ברציפות בעטו הכי פחות לשער, הפעם עם שלוש בלבד.

מי שנמצאת מאחוריהם בטבלה היא בית"ר ירושלים שעם ניצחון שני ברציפות, מתאוששת מההפסד להפועל תל אביב. הירושלמים השלימו מהפך מול בני ריינה בדרך לניצחון 1:3.

סיכום מחזור: זאת שללא נקודות

היריבה העירונית של הירושלמים היא תמונת מראה להפועל באר שבע. הפועל ירושלים הפסידו 1:2 למכבי נתניה אחרי שהובילו. האדומים מהבירה עם אפס נקודות אחרי חמישה מחזורים, נתניה עם ניצחון שני ברציפות בורחת מלמטה.

הפועל פתח תקווה נעצרה עם הפסד 0:2 לטבריה, במשחק עם שני כרטיסים אדומים, שהיו חצי מהאדומים במחזור. אשדוד הפתיעה את קריית שמונה עם ניצחון 1:2.

רק 14 שערים נכבשו במחזור אחרי ה-34 שנכבשו במחזור הקודם. ממוצע השערים מתחילת העונה עומד על 3.57 עדיין הכי גבוה מאז עונת 1992/93. רק ניצחון חוץ אחד היה במחזור, תיקו אחד ולא פחות מחמישה ניצחונות חוץ.

סיכום מחזור:

הפועל ירושלים 2:1 מכבי נתניה. הימרתי על תיקו ❌

עירוני קריית שמונה 2:1 מ.ס אשדוד הימרתי על קריית שמונה ❌

הפועל תל אביב 0:1 הפועל חיפה. הימרתי על הפועל תל אביב ✅

הפועל פתח תקווה 2:0 עירוני טבריה. הימרתי על ניצחון של פתח תקווה❌

בני ריינה 3:1 בית"ר ירושלים. הימרתי על תיקו ❌

בני סכנין 0:0 מכבי תל אביב. הימרתי על מכבי תל אביב ❌

מכבי חיפה 1:0 הפועל באר שבע. הימרתי על מכבי חיפה ❌

שבוע מפתיע מאוד 1/7 נקווה לשיפור בשבוע הבא.

משחקי שבוע הבא:

עירוני טבריה- הפועל ירושלים: הירושלמים עדיין ללא נקודות, טבריה ספגו בצרורות מהמובילות אבל ניצחו את הפועל פתח תקווה והפועל חיפה. מה יקרה? ניצחון טבריה

הפועל חיפה- עירוני קריית שמונה: שתי קבוצות מרכז טבלה שלא הבקיע הרבה ולא ספגו המון. מה יקרה? מריח כמו תיקו.

מ.ס אשדוד- מכבי בני ריינה: ריינה עדיין ללא ניצחון, אשדוד התאוששו מהתבוסה להפועל תל אביב. מה יקרה? ניצחון אשדוד.

הפועל באר שבע- הפועל תל אביב: המושלמת של הליגה, מול המפתיעה הלוהטת- מה יקרה? תיקו רב שערים.

בית"ר ירושלים- הפועל פתח תקווה: בית"ר במומנטום, הפועל פתח תקווה תנסה לקום מההפסד. מה יקרה? ניצחון שלישי רצוף לבית"ר

מכבי נתניה- בני סכנין- סכנין נראים נורא, נתניה כבר עם שני ניצחונות רצופים. מה יקרה? ניצחון נתניה.

מכבי תל אביב- מכבי חיפה- המשחק הגדול ביותר שיש בכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב ללא הפסד, מכבי חיפה כבר שבע נקודות מהפסגה ומחפשת את עצמה. הצהובים נראו לא טוב השבוע אחרי המשחק הראשון באירופה, אבל מכבי חיפה עם תוצאות נוראיות מול הגדולות. מה יקרה? ניצחון מכבי תל אביב