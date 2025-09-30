אתמול התקיים ברחבת הכותל המערבי אירוע ערב הסליחות השנתי בהפקתו של שון בלאיש. האירוע, שהפך למסורת, שילב תפילה, פיוטים וחוויות רוחניות לצד נוכחות בולטת של סלבס ואנשי ציבור.
על החלק האמנותי הופקד הזמר והיוצר אור עמרמי ברוקמן, שהופיע בפני הקהל.
טקס הפרשת חלה נערך בהובלת נטלי דדון, והפייטן משה ברששת העביר את טקס הסליחות המרכזי.
במעמד השתתף גם האדמו"ר הרב נתנאל שריקי שליט"א.
מי הגיע?
בין הנוכחים נראו: נטלי דדון (רגע לאחר הפרידה), שירלי בוגנים, מורן איזנשטיין, חיים צינוביץ', דרור רוקנשטיין, דורין סגול, ניר ברקת, כריסטינה סים, מקס בחמן, מרדכי חסידים, דניאל ויינבריב ועוד.
האווירה הייתה חגיגית ומיוחדת, עם שילוב של פיוטים מסורתיים לצד הופעות ותחושת אחדות שהתחזקה אל מול הכותל המואר.
