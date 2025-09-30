15:04

ההישג ההיסטורי של באר שבע והנתון המביך של חיפה. סיכום מחזור

15:01

דיווח: חמאס נוטה לקבל את פרטי העסקה

14:30

פיגוע דריסה בגוש עציון: 2 פצועים בינוני, המחבל נוטרל

14:18

הסלבס בסליחות: נטלי דדון, אור עמרמי והרב שריקי נפגשים בכותל

13:44

אברי ושרקי ישדרו בחי את הסליחות מהכותל המערבי

12:47

מחבל הסתתר תחת שמיכה, ניסה לזרוק רימונים וחוסל

12:44

גבעת חלפון חוזרת: כל מה שצריך לדעת על הסרט והסדרה החדשים

12:40

יוצאי השב"כ מתגייסים לטרפד את מינוי זיני

12:25

בריק באולפן סרוגים: הצבא הסתיר מידע מראש הממשלה

12:23

משה פייגלין חושף את דעתו על מתווה טראמפ

12:10

נפתלי בנט שובר שתיקה: זו דעתי על מתווה טראמפ

11:29

בעקבות הטענות נגדה: היועמ"שית בהבהרה נחרצת

11:02

צבי יחזקאלי מזהיר: "כל מה שקרה אחרי - זה טרור"

10:56

הזוג המאורס אושר כהן ועדן פינס בסליחות עם רב הכותל

10:27

ערוץ 14 מרחף; קשת 12 לבד בצמרת

10:18

בעקבות דבריו: יאיר גולן חוטף גם מהאופוזיציה

10:16

מפגיני קפלן במהלך שמסעיר את הרשת: "כת של פסיכים"

10:16

אם בכלל נשחק: פורסם סגל הנבחרת לנורבגיה ואיטליה

10:06

סמוטריץ' בתגובה ראשונה לתוכנית טראמפ

09:53

על מה היה למנחה כיפות ברזל לבקש סליחה? צפו

