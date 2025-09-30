בזיהוי מהיר של סיירת גבעתי: חוסל מחבל חמוש שהתקרב ללוחמים והסתתר תחת שמיכה, המחבל היה חמוש בנשק וברשותו נמצאו רימונים

לוחמי סיירת גבעתי זיהו היום (שלישי) מחבל מארגון הטרור חמאס שהיה חמוש בנשק וברימונים. המחבל התקרב לעמדת הכוחות כשהוא מסתתר תחת שמיכה ומיד לאחר הזיהוי, הלוחמים פתחו בירי וחיסלו את המחבל. אין נפגעים לכוחותינו.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה.

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל מסר כי אמש כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, הפועלים תחת אוגדה 36 בעיר עזה, זיהו שני מחבלים חמושים שניסו להתקרב לעבר מגנן של הכוח. זמן קצר לאחר מכן, מכלול האש של חטיבת כפיר בהכוונת הכוחות בשטח תקף וחיסל את המחבלים.

במקביל, אוגדה 98 הפועלת גם היא במרחב העיר עזה, תקפה וחיסלה בתקיפות מדויקות, מחבל אשר זוהה כראש חולייה בחמאס, ושלושה מחבלים נוספים. בנוסף, כוחות אוגדה 162 הפועלים במרחב העיר עזה, חיסלו מחבלים במפגש ישיר בשטח ובסיוע מהאוויר.

כוחות אוגדה 99 ממשיכים בלחימה בצפון רצועת עזה, וביממה האחרונה השמידו מספר מבנים שולטים ומטרות מודיעניות במרחב. ביממה האחרונה, חיל האוויר תקף יותר מ-160 מטרות טרור ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו היו מחבלים, מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית ותשתיות טרור.