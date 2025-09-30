התכתבות מקבוצת העדכונים של יוצאי השב"כ חושפת כי בכירי שב"כ לשעבר, שהתנגדו למינויו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ – מנסים לסכל את המינוי

לאחר שבכירי שב"כ לשעבר התנגדו בפומבי למינויו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ, ינון שלום יתח הכתב הצבאי של i24NEWS, חושף התכתבות מקבוצת העדכונים של יוצאי השב"כ, בניסיון לסכל את המינוי.

בציוץ שפרסם יתח הוא כתב כי "בקבוצת העדכונים של יוצאי השב"כ ומשרתי מילואים פעילים בשב"כ: גיוס תומכים כדי לסכל את המינוי של דוד זיני לראש הארגון בקבוצת וואטסאפ שמיועדת לעדכונים בה חברים עובדי שב"כ לשעבר ומשרתי מילואים בשירות בהווה, נשלחה פניה שקוראת לחברים להצטרף לחתימה על עתירה לבג"ץ נגד מינויו של דוד זיני.

מי שעומדים מאחורי העתירה, על פי הנטען בעתירה, הם שלושת ראשי השב״כ לשעבר: נדב ארגמן, עמי איילון וכרמי גילון".

בהודעה נכתב כי "יש חשיבות ציבורית ויש משקל מיוחד לעתירה בה העותרים מתבססים על היכרות עומק עם השב"כ. עתירה כזו תוכל לתת ביטוי לסכנה במינוי על רקע היכרות ארוכת שנים עם השירות, יכולותיו ואתגריו".

בעקבות הטענות נגדה: היועמ"שית בהבהרה נחרצת

לדבריהם, "העתירה בתהליך הכנה ותבטא בעיקר את העמדה המבוססת על ההיכרות של העותרים עם תפקיד ראש השירות ואתגריו ומכאן את עמדתם לעניין חוסר ההתאמה של זיני לתפקיד, הצבעה על החשש שהמניע למינויו הוא פוליטי ולא ענייני, באופן שיפגע באמון הציבור בשיקולי השב"כ".

יתח הוסיף וכתב כי "לפי גורמים בתוך הקבוצה, זו לא הפעם הראשונה שנשלחות הודעות מהסוג הזה. גם בינואר 2025, הופצה הודעת גיוס מהסוג הזו, שביקשה להתנגד להדחתו של ראש השב"כ המכהן. אך הפעם – מדובר בסיכול במינוי של ראש שב"כ עתידי, זאת כאשר, בין היתר, המתבקשים לחתום על כך הם אנשים שצפויים לשרת תחתיו במילואים".