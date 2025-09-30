לאחר שבכירי שב"כ לשעבר התנגדו בפומבי למינויו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ, ינון שלום יתח הכתב הצבאי של i24NEWS, חושף התכתבות מקבוצת העדכונים של יוצאי השב"כ, בניסיון לסכל את המינוי.
בציוץ שפרסם יתח הוא כתב כי "בקבוצת העדכונים של יוצאי השב"כ ומשרתי מילואים פעילים בשב"כ: גיוס תומכים כדי לסכל את המינוי של דוד זיני לראש הארגון בקבוצת וואטסאפ שמיועדת לעדכונים בה חברים עובדי שב"כ לשעבר ומשרתי מילואים בשירות בהווה, נשלחה פניה שקוראת לחברים להצטרף לחתימה על עתירה לבג"ץ נגד מינויו של דוד זיני.
מי שעומדים מאחורי העתירה, על פי הנטען בעתירה, הם שלושת ראשי השב״כ לשעבר: נדב ארגמן, עמי איילון וכרמי גילון".
בהודעה נכתב כי "יש חשיבות ציבורית ויש משקל מיוחד לעתירה בה העותרים מתבססים על היכרות עומק עם השב"כ. עתירה כזו תוכל לתת ביטוי לסכנה במינוי על רקע היכרות ארוכת שנים עם השירות, יכולותיו ואתגריו".
לדבריהם, "העתירה בתהליך הכנה ותבטא בעיקר את העמדה המבוססת על ההיכרות של העותרים עם תפקיד ראש השירות ואתגריו ומכאן את עמדתם לעניין חוסר ההתאמה של זיני לתפקיד, הצבעה על החשש שהמניע למינויו הוא פוליטי ולא ענייני, באופן שיפגע באמון הציבור בשיקולי השב"כ".
יתח הוסיף וכתב כי "לפי גורמים בתוך הקבוצה, זו לא הפעם הראשונה שנשלחות הודעות מהסוג הזה. גם בינואר 2025, הופצה הודעת גיוס מהסוג הזו, שביקשה להתנגד להדחתו של ראש השב"כ המכהן. אך הפעם – מדובר בסיכול במינוי של ראש שב"כ עתידי, זאת כאשר, בין היתר, המתבקשים לחתום על כך הם אנשים שצפויים לשרת תחתיו במילואים".
מה דעתך בנושא?
אזרח ותיר
ראוי למנות ראש שבכ עם נסיון כול שהוא במודיעין עם כול נכבןד לזיני איש מעל שכמו ומעלה אבל לא מתאים לראש שבכ צרים אדם עם רקע נסיון במוגיעין...
ראוי למנות ראש שבכ עם נסיון כול שהוא במודיעין עם כול נכבןד לזיני איש מעל שכמו ומעלה אבל לא מתאים לראש שבכ צרים אדם עם רקע נסיון במוגיעין עד דילמד מה זה דרות בטחון כללי יביים את הרגנציה ולכן אמת בהתנגדותהמשך 12:47 30.09.2025
מאיר
בתגובה ל: אזרח ותיר
לא מתאים לכם שמאלנים שפוגעים במדינה לא יעזור לכם כלום.13:10 30.09.2025
רפפורט
הנבלות חוששים מגילוי לכלוא שיתגלה וגם גיזענות! על אפכם וכמוכם ימונה מר זיני לתפקיד!12:54 30.09.2025
מאיר
כל הלשעברים השמאלנים לא יעזור לכם דוד זיני יהודי ישראלי שומר מסורת אדם ישר ולא רקוב כמוכם.13:00 30.09.2025
מני
בקיצור כל המקושרים לאנרכיסטים. וחושבים שאין יותר טובים מהם. אבל ברור שיש יותר טובים ויותר אמינים וכל אשר יעשה נתניהו לא מתאים להם מכוון שהבצים משקשקות להם...
בקיצור כל המקושרים לאנרכיסטים. וחושבים שאין יותר טובים מהם. אבל ברור שיש יותר טובים ויותר אמינים וכל אשר יעשה נתניהו לא מתאים להם מכוון שהבצים משקשקות להם מחוסר האמינות שלהם לא שחכנו את7/10 וזה מה שמדאיג אותם שתיבת פנדורה תפתח עלהם בטוח שראש השב"כ הנבחר אמין ומשיחמו ומעלה 👍ואתם המסיתים שפג התוקף שלכם בכל מדינה אחרת בעולם יודעים אתם הכן הייתם, מחריויך ומהרסיך ממכם יצאו בוזזזזזזז לכם!!!המשך 13:06 30.09.2025
כוח 100
לממשלה הייתה משימה מאוד פשוטה, לאתר מישהו שהוא לא רונן בר. כמעט הוכרז על יאוש בעלים עם הכוונה למנות את שרביט.. ואז..13:50 30.09.2025
מני
מאיר
רפפורט
אזרח ותיר
מאיר
בתגובה ל: אזרח ותיר
לא מתאים לכם שמאלנים שפוגעים במדינה לא יעזור לכם כלום.13:10 30.09.2025
