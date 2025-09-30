יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין, חושף את דעתו על מתווה טראמפ ואומר: "אם אין ניצחון שיבטיח לנו את העתיד, לפחות נקבל את החטופים ונשמור על חיי החיילים בהווה"

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס כעת (שלישי) למתווה טראמפ לסיום המלחמה מול חמאס ושחרור החטופים. בדבריו הוא תוקף את התנהלות הממשלה בבוקר ה-7 באוקטובר.

"מי שלא מסוגל היה בליל הזוועות לכבוש, לגרש וליישב את עזה מוכרח היה בסופו של דבר להגיע להסכם הזה. יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, אמר היום כי "מי שלא מסוגל היה בליל הזוועות, להשליך את אוסלו לפח האשפה של ההיסטוריה, לכבוש, לגרש וליישב את עזה – מוכרח היה בסופו של דבר להגיע להסכם הזה. תשכחו מכיבוש עזה, תשכחו מריבונות ביהודה ושומרון – אוסלו חי, קיים וממשיך לבעוט".

עוד הוא אמר: "הציבור הישראלי שתומרן למקום בו הבין שניצחון כבר לא יהיה, נושם עכשיו לרווחה ובצדק. אם אין ניצחון שיבטיח לנו את העתיד, לפחות נקבל את החטופים ונשמור על חיי החיילים בהווה. פייגלין העריך כי "ניסיון העבר מלמד שמלבד הסעיפים המעשיים והמיידיים, כלומר שחרור החטופים,

עוד באותו נושא פייגלין באולפן סרוגים: "מבצע נוסף בעזה לא יביא ניצחון" 20:39 | אריה יואלי, יותם דשא 18 1 👏

שחרור המחבלים ונסיגת צה"ל, עתיד ההסכם הזה להיות מופר מיידית ולהצטרף לסל המיחזור עם כל הסכמי העבר מול אויבינו. בקרב העולם הערבי ותומכיו תירשם המלחמה הזו כגדול שבניצחונות על ממלכת הצלבנים הזמנית שהקימה כאן הציונות והתיאבון לראות בחיסולנו הסופי יתעצם מאוד".