יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס כעת (שלישי) למתווה טראמפ לסיום המלחמה מול חמאס ושחרור החטופים. בדבריו הוא תוקף את התנהלות הממשלה בבוקר ה-7 באוקטובר.
"מי שלא מסוגל היה בליל הזוועות לכבוש, לגרש וליישב את עזה מוכרח היה בסופו של דבר להגיע להסכם הזה. יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, אמר היום כי "מי שלא מסוגל היה בליל הזוועות, להשליך את אוסלו לפח האשפה של ההיסטוריה, לכבוש, לגרש וליישב את עזה – מוכרח היה בסופו של דבר להגיע להסכם הזה. תשכחו מכיבוש עזה, תשכחו מריבונות ביהודה ושומרון – אוסלו חי, קיים וממשיך לבעוט".
עוד הוא אמר: "הציבור הישראלי שתומרן למקום בו הבין שניצחון כבר לא יהיה, נושם עכשיו לרווחה ובצדק. אם אין ניצחון שיבטיח לנו את העתיד, לפחות נקבל את החטופים ונשמור על חיי החיילים בהווה. פייגלין העריך כי "ניסיון העבר מלמד שמלבד הסעיפים המעשיים והמיידיים, כלומר שחרור החטופים,
שחרור המחבלים ונסיגת צה"ל, עתיד ההסכם הזה להיות מופר מיידית ולהצטרף לסל המיחזור עם כל הסכמי העבר מול אויבינו. בקרב העולם הערבי ותומכיו תירשם המלחמה הזו כגדול שבניצחונות על ממלכת הצלבנים הזמנית שהקימה כאן הציונות והתיאבון לראות בחיסולנו הסופי יתעצם מאוד".
אבי
הוא צודק כמובן, אבל יש יתרון אחד בהסכם שנותן תקווה: החטופים אמורים להשתחרר בשלב מוקדם של ההסכם, כולם, ואם חמאס יפר את ההסכם בהמשך, לא יהיה את הלחץ מבעיית החטופים...
הוא צודק כמובן, אבל יש יתרון אחד בהסכם שנותן תקווה: החטופים אמורים להשתחרר בשלב מוקדם של ההסכם, כולם, ואם חמאס יפר את ההסכם בהמשך, לא יהיה את הלחץ מבעיית החטופים שיעצרו את הממשלה וצה"ל לפעול נגד חמאסהמשך 12:58 30.09.2025
אדם
לא נעים לכתוב אבל פייגלין הוא שרלטן צבוע ושקרן. מיד אחרי הטבח הוא שלח ניוזלטר שלו ששם היה כתוב: ביבי לא צריך להתפטר , ביבי חייב להמשיך . עד הבחירות...
לא נעים לכתוב אבל פייגלין הוא שרלטן צבוע ושקרן. מיד אחרי הטבח הוא שלח ניוזלטר שלו ששם היה כתוב: ביבי לא צריך להתפטר , ביבי חייב להמשיך . עד הבחירות . הבחירות עכשיו (הכוונה מיד לאחר הטבח הן דבר הרבה יותר גרוע) במשך שנתיים האלה פייגלין הגן על ביבי נתניהו כמו שטובי הביבסטים לא עשו. ניסה להריץ קמפיין פושע אוסלו והתנתקות לדין מבלי להזכיר שביבי היה פעיל בולט בשניהם. בלי ביבי התנתקות לא היהת יוצאת לפועל. אחרי 20 שנה שהייתי במנהיגות היהודית ואחר כך בזהות כל מה שאני מרגיש כלפי אדם זה , זה רק מיאוסהמשך 13:08 30.09.2025
