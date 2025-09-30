ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (שלישי) למתווה טראמפ ואמר: "אני מבקש להודות לנשיא טראמפ שפועל בכל כוחו להביא לשחרור החטופים שלנו. לעולם לא נשכח שבטבח ה-7/10 נרצחו, נשרפו, נאנסו ונשחטו מעל 1,200 ישראלים, ונחטפו 251 ממיטותיהם. זה מחדל נורא המחייב וועדת חקירה ממלכתית. אסון שלא ניתן למחות.
בשנתיים האחרונות נפלו בעזה מאות רבות מבנינו, איבדנו את הטובים שבטובים. נרצחו עוד עשרות מאחינו החטופים בשבי החמאס, וכעת הטבח והמלחמה אמורים להסתיים לאחר שממשלת ישראל התנצלה (!) בפני מממני הטבח בקטאר ומשחררת לשטח מאות רבות של מחבלים רוצחים דמויי-סינוואר.
זהו צעד קשה, אך הכרחי, מאחר וממשלת ישראל לא הצליחה להגיע להכרעה מול חמאס ולא להחזיר את אחינו החטופים הנמקים בשבי והמחיר שאנו משלמים ועוד נשלם בחיי אדם, כבד מנשוא. הפרק הקשה בו שרויה המדינה שלנו צריך להיסגר בשיבת בנינו ובתנו הביתה, ובמעבר לפרק חדש ואחר של איחוד מדינת ישראל ושיקומה".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
שקול
ראיתי שאתה מטפל ( ״אני על זה״) בנושא הכוונה השקרית המיוחסת לנתניהו לאי קיום בחירות. נוכל נשאר נוכל.12:19 30.09.2025
שקול
ראיתי שאתה מטפל ( ״אני על זה״) בנושא הכוונה השקרית המיוחסת לנתניהו לאי קיום בחירות. נוכל נשאר נוכל.12:19 30.09.2025
ממ
התחלת את מסע הבחירות מר בנט ? לומדים מטעויות , הפעם לא תקבל את קולי בקלפי12:17 30.09.2025
רוימי רפאל
לצערי אתה והשמאול שרפתם את החטופים יחד עים רונן בר הרמתכייל הרצי ושר הביטחום גלנט12:14 30.09.2025
