בראיון באולפן סרוגים מעיד האלוף במיל' יצחק בריק איך הדרג הצבאי הסתיר מראש הממשלה את הדו"ח שחיבר על חוסר המוכנות של הצבא ולמה הוא חושב שהרמטכ"ל זמיר חייב להתפטר

כארי יתנשא – סרוגים מציין שנתיים לטבח ה-7.10. האלוף במילואים יצחק בריק, מי שהיה נציב קבילות החיילים, מותח ביקורת קשה על הדרג הצבאי שלדבריו הסתיר במכוון מידע מראשי הממשלה ויצר את הקונספציה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יצחק בריק באולפן סרוגים

בראיון לנתנאל איזק נשאל בריק קודם כל על התחזיות הפסימיות שלו שלא התממשו:

אני חייב לשאול אותך שאלה. אוהביך יגידו – 'הוא התריע. הוא כל הזמן בדק ואמר צה"ל לא מוכן למלחמה'. מתנגדיך יגידו רבותיי לא חוכמה לבוא רק ולהגיד צה"ל לא יכול ולא מסוגל. הנה יצחק בריק טעה. לא נפלו אלפי טילים. חזבאללה בסוף הובס. צה"ל עושה חינגות עם טנקים בלב רצועת עזה. אז מה יצחק בריק, צדק או לא צדק?

יצחק בריק: לצערי כל מה שאמרתי צדקתי. יש ניואנסים לעוצמה אבל בגדול כל מה שאמרתי שיקרה בשביעי לעשירי, לא אמרתי שביעי לעשירי, אבל התרעתי שהצבא לא מוכן למלחמה ויעסון ואסון קרה. וכל מה שאני מטריע עכשיו הולך וקורם אור וגידים ובשום דבר לא טעיתי. הכיוון כשאתה מדבר לא טעית זה לא שלא פה אמרת המילה כזאת וזה הייתה קצת שונה אלא בכיוון הכללי שלאן הולכת המדינה לאן הולך הצבא בכיוון הזה האסטרטגיה אני לא טעיתי בדבר.

עברתי בכל מערכי צה"ל ומצאתי קריסה

אני אשמח שתסביר לי למה כי אנחנו נמצאים כבר שנתיים מאז השביעי לאוקטובר. איפה היה צה"ל בשביעי לאוקטובר איפה היו הלוחמים. אגב אני חייב להגיד לך משהו תמיד אומרים למה לא העירו את נתניהו בשש וחצי בבוקר אני שואל שאלה אחרת. … איפה היו החיילים איך לא התריעו לחיילים איך לא העירו את החיילים איפה היה צה"ל בשביעי לאוקטובר?

תראה, אני במשך שנים הייתי נציג קבילות חיילים, 10 שנים חקרתי את הצבא כמו שלא היה אף אחד מאז קום המדינה. עברתי 1,600 יחידות ובכל יחידה כמה שעות ומדבר עם החיילים בלי המפקדים. ואני מחליט לא להתעסק רק בקבילה הבודדת כפי שעשו כל קודמי כי אני המבקר של הצבא. … אני מחליט לבדוק מערכים שלמים בצה"ל, מערכים אסטרטגים, מערכים של יחידות.

ראיית מאקרו ולא מיקרו.

יצחק בריק: מאקרו וגם את המיקרו. אם אני מדבר על המאקרו אז מערכי שריון, מערך הצנחנים, מערך כיפת ברזל, מערך גבולות הגדודים המעורבים ועוד כל המערכים האפשריים כולל מערכי לוגיסטיקה טכנולוגיה. מצאתי קריסה.

לצה"ל יש תרבות ארגונית נוראה ואיומה עד עצם היום הזה. ולכן אי אפשר לבנות את הבית גם אחרי שמשקיעים מיליארד. … אין בקרה. אין מעקב. אין וידוא פקודות. אין הוצאת לקחים. אין תרבות אמינה – אתה מזהה תרבות של שקר. אין סטנדרטים אחידים. אין נהלים.

ואת כל זה התרעתי. … הוצאתי דו"ח בריק ב-2018, זה 250 עמודים שבהם אני מפרט ב-11 נושאים את מה קורה בצבא ואני כותב צבא לא מוכן למלחמה.

אז למה לא הקשיבו ליצחק בריק?

הם בהתחלה הקשיבו… ואז במקום לקחת את הדור הזה, לטפל בו נלחמים בבריק. הגיע כוכבי להיות רמטכ"ל, הוא קורא לי, הוא אומר לי, 'בריק קראתי את הדו"ח שלך, הייתי סגן רמטכ"ל כל מילה בסלע… הוא עשה את זה ואחרי חצי שנה הוא קרא לי והראה לי את עבודת הצוותים…

ואמרתי הוא סוף כל סוף יש רמטכ"ל שלא מפחד להגיד את האמת והוא מתחיל לעשות את העבודה. אבל אחרי חצי שנה, בום טרח, פתאום הכל מפסיק. … והוא אומר פתאום. טרחח, אנחנו נהדרים וחזר לתקופה שלפניו – אנחנו מנצחים, אנחנו צבא טכנולוגי, אנחנו קטנים אבל חזקים.

הסתירו מידע מראש הממשלה

איפה היה צה"ל? איך יכול להיות שמדינה שאתה כרגע סיפרת שאמרו לך שיש צבא טכנולוגי ושיש חומה שאי אפשר לחדור אותה מימין ולשמאל. … איך מדינת ישראל, כלשונו של ראש הממשלה, נכבשת על ידי אנשים עם טנדרים וכפכפים?

אז הנה זה כל מה שאמרתי והניסיון של צה"ל לאורך כל הדרך להראות שהוא טוב וליצור דימוי חיובי ולא לטפל בבעיות הכל-כך מורכבות תוך כדי חוסר לקיחת אחריות, שכיחות ויוהרה. … היו עוצרים מידעים שם יקבלו החלטות בדרג המדיני.

אני אספר לך סיפור. אני מגע עם הדו"ח הזה לביבי, זה לא הדו"ח הזה, זה הדו"ח הקודם שלי. שמו את זה על השולחן, הוא מסתכל וקורא למזכיר שלו תת אלוף אז, מי שהיום הוא אלוף פיקוד מרכז בלוט, הוא היה מזכיר, ביבי מסתכל על הדו"ח מתחיל לדפדף ומתחיל לצעוק על בלוט: "תגיד לי איך אני לא יודע את הסיפור הזה?! איך בריק מוציא דו"ח של 250 עמודים שהוא קובע שהצבא לא מוכן למלחמה ואני לא יודע שיש דו"ח כזה?! איך אני לא קיבלתי אותו?!"

מה שאז למדתי זה דבר מאוד חמור. מה שלמדתי שמזכירי הצבא בדרגות בכירות, אלופים ותת אלופים, הם מחויבים לרמטכ"לים ולא לראשי הממשלה.

אתה אומר פה אמירה דרמטית אתה אומר ראש הממשלת ישראל לא קיבל שיקוף ביטחוני מדויק מראשי הצבא?

ממש כך. … אני אתן לך עוד סיפור שיעלף אותך. אני אומר לך, הם היום מחוייבים לרמטכ"ל שהם צריכים להפגיש את ראש הממשלה. … המזכיר מתייעץ עם הרמטכ"ל. מה עושים? בדרך כלל התשובה היא תעשה הכל שהוא לא יגיע. ממש כך.

עוד באותו נושא "הרצי הלוי צריך להיזרק לאשפתות של ההיסטוריה" 21:00 | חדשות סרוגים 27 0 😀 👏

גם בנט זעם: "אתם מסתירים ממני מידע"

אני אתן לך דוגמה עם בנט, כשהוא היה שר ביטחון, הייתי נציב ונפגש לו המון והוא מאוד העריך אותי כל פעם הוא אמר בריק, כל מה שהם לא אומרים לי תגיד לי אתה אני לא מקבל את האינפורמציה המלאה כשר הביטחון ואז היה לי מה שנקרא דלת פתוחה אצלו.

כשהוא היא ראש הממשלה, ביקשתי להציג לו את הדו"ח מה קורה בצבא. אני מדבר עם העוזרת הראשית שלו, היא אומרת לי 'תקשיב, אי אפשר להגיע ככה לבנט, יש לו מזכיר צבאי, אני אדבר איתו.

אחרי שבוע היא לא חוזרת, אני מתקשר אליה שוב היא אומרת דיברתי עם גיל הוא אומר אין זמן להגיע לבנט, הוא עסוק. אם הוא באמת רוצה שיבוא אליי, אני אעביר את האינפורמציה.

אמרתי לה אני את פה לא מדבר הוא לא יעביר את האינפורמציה! הוא לא השליח שלי!.

בערב, אני מתקשר לעוזרת ואומר לה "אם את לא עכשיו נכנסת וקובעת לי פגישה, אני מתקשר לבנט ניגש אליו הביתה, ואז כל הבושה של מה שעושים לו תתגלה. אחרי חמש דקות היא חוזרת ואומרת – יש לך ישיבה בוא.

נכנסתי לבנט, מגיע גם האלוף גיל. בנט רואה את הדו"ח הזה ושוב צועק: "איך זה יכול להיות שלא קיבלתי את הדו"ח הזה? "הוא צורח על גיל. עוד פעם אותו סיפור. מה אתם מסתירים ממני? את האמת?! ככה הוא אומר לו. והסיפור נורא פשוט, גיל מתקשר לכוכבי כוכבי אומר אל תיתן לזה שיקרה בשום מקרה.

כוכבי, שחיבק את הדו"ח בשתי ידיים, הוא עכשיו הרמטכ"ל וחס וחלילה שהדו"ח הזה שהתפוצץ לו בפנים, ואתה צריך להבין שפה קורה דבר שמי ששולט באינפורמציה שמגיעה לראש הממשלה ואנשים בצה"ל בכירים שכשהם מחליטים שהם לא רוצים שהוא את כל האמת אז הוא לא יודע.

זמיר צריך ללכת הביתה

על הרמטכ"ל אייל זמיר שהחליף את הרצי הלוי שהתפטר, והגיע עם תכניות התקפיות מהן התנער לאחר מכן, יש לבריק המון ביקורת והוא טוען כי הוא צריך להתפטר:

עם אייל זמיר דיברתי כמעט כל שבוע, לפני שהוא נהפך לרמטכ"ל… ועמדותיו היו כעמדותיי: יש לנו בעיה נוראית עם צבא היבשה, אי אפשר ככה להגן, אי אפשר ככה להתקיף, אי אפשר ככה לנצח. זה דעותיו.

כשהוא מקבל את תפקיד הרמטכ"ל הוא רצה להוכיח שהוא פייטר והוא החלטי והוא תוקפן. הוא בא לביבי ואומר לו 'אני אעשה מה שהרצי לא הצליח. אני אכריע את חמאס, אני אשחרר את החטופים, אני אפתח את היכולת להקים ממשל חדש במקום הזה'.

ואז זמיר במשך חצי שנה לא עמד בשום מטרה שלו. לא הכריע את חמאס. לא שחרר אפילו חטוף אחד, איבד 70 לוחמים הרוגים, עוד הרבה יותר פצועים ובעצם… הוא הבין שיש לו בעיה.

ואז לפני מספר שבועות, כשהקבינט מבקש להיכנס שוב לכבוש את העיר עזה, הוא בא ואומר אני ממליץ לא לעשות זאת.

שואלים אותו למה? הוא עונה: "זו מלכודת אש, מלכודת מוות. אין לנו מספיק כוחות להישאר לאורך זמן. יש לנו בעיות קשות להתמודד עם התת-קרקע. ולכן אני צופה שאם נעשה את זה יהיו לנו 100 הרוגים לפחות… החטופים עלולים למות במנהרות. נאבד את כל העולם… ואני חושב שהדבר הנכון שצריך לעשות זה ללכת להסכם"

ואז ביבי דפק על השולחן ואמר לו 'אדוני הרמטכ"ל אתה הולך לבצע עכשיו'.

אני שואל את הרמטכ"ל, אם אתה יודע שאתה הולך להוביל חיילים למותם ללא יכולת להכריע כפי שהצגת את זה… ללא יכולת לשחרר את החטופים לאבד את העולם אז תגיד… לביבי… אין את היכולת לבצע את זה. נקודה… אי אפשר לעשות דברים שלא יכול.

"ביבי אומר אני המפקד, ואני אומר לך תעשה, רמטכ"ל ראוי היה צריך לשים את המפתחות להגיד תודה רבה אני לא אלך".

בזמן מלחמה?

בזמן מלחמה.

אייל זמיר לשיטתך היה צריך להתפטר?

להתפטר. משום שהוא מבין שהוא הולך לא לנצח אלא להרוג עוד עשרות חיילים שלנו להמית את החטופים… אתה מאבד את האמינות שלך. אתה רק שניה, אתה מאבד את המוסר, את המצפון וברגע שהצבא יתפוס אותך כרמטכ"ל, שבשביל להמשיך בכל מחיר את תפקידו, היה מוכן לוותר על כל הערכים הבסיסיים של צהל… בעצם יאבדו אימון בך ובצה"ל לדורות.

לקחת הפסקת אש כדי לשקם את הצבא

בסיום הראיון משרטט בריק את העתיד: מדינת ישראל היום נמצאת במצב הקשה ביותר מאז קומה. אנחנו מאבדים את הכלכלה, אנחנו מאבדים את הרפואה. אנחנו מאבדים את הטכנולוגיה והמדע.

הדרך היחידה לצאת אל דרך המלך היום זה להבין את המצב… לבצע פסק זמן במלחמה הזאת לשחרר את החטופים להרחיב את השלום.

לנצל את הזמן, לשקם את הצבא, להגדיל אותו שיהיה מסוגל להתמודד עם כל הזירות שדיברנו.