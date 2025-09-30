חמישים שנה אחרי הסרט האהוב – גבעת חלפון חוזרת עם סרט וסדרה חדשים, ליהוקים מפתיעים וכוכבים צעירים. כל הפרטים העדכניים במקום אחד

חמישים שנה אחרי סרט הקאלט "גבעת חלפון אינה עונה" – חוזרת הקומדיה האייקונית בגרסה חדשה בשם הזמני "גבעת חלפון 338". הסרט והסדרה החדשה יישמרו את רוח הגשש החיוור תוך סיפור עכשווי שמתרחש בבסיס צבאי קטן.

את הפרויקט מוביל ומביים ארז בן-הרוש, בשיתוף פעולה של "יונייטד קינג", "נו דרמה" וקשת 12, והוא נכתב בידי אילן רוזנפלד, מאיה סובול, אייל אפטר, ליאור דיין (בנו של אסי דיין) ובן-הרוש עצמו. ההפקה כבר בשלב מתקדם וצילומים מתוכננים להתחיל בסוף 2025.

ליהוקים מסקרנים

עד כה נחשפו כמה מהשחקנים המרכזיים שמעוררים סקרנות רבה סביב הפרויקט. שחר חסון ייכנס לנעליו של סרג'יו קונסטנצה, הדמות האגדית שגילם ישראל "פולי" פוליאקוב ז"ל בסרט המקורי. חסון, הידוע בהומור המיוחד שלו, צפוי להביא טוויסט עכשווי לדמות הנוכל האהובה ולהציג אותה באור חדש. לצדו, יעל פוליאקוב, בתו של פולי, תגלם את מפקדת הבסיס, מהלך שמעניק לפרויקט נופך אישי ומרגש של סגירת מעגל משפחתית.

אל הליהוקים הללו מצטרפים גם שמות חדשים המוסיפים רובד רענן לעלילה. קים אור אזולאי ואברהם ארונסון יגלמו זוג אוהבים מהנעורים שנפגש מחדש לאחר שנים רבות, דמויות שמכניסות ממד רומנטי לסיפור. בנוסף, אלי יצפאן ישחק את אביה של דמותה של אזולאי, ויביא איתו את הניסיון והכריזמה הקומית המוכרת שלו.

הצירוף של שחקנים ותיקים ומוכרים יחד עם שמות צעירים מבטיח ליצור חיבור בין נוסטלגיה לבין קו עלילתי חדש ועדכני, ולמשוך גם את מעריצי הסרט המקורי וגם קהל צעיר שמכיר את השחקנים מהבמות והמסכים של היום.

מחווה עם טוויסט עכשווי

"גבעת חלפון 338" איננו עיבוד ישיר של הסרט המקורי אלא יצירה חדשה בהשראתו – עם הומור אבסורדי, סאטירה על חיי המילואים וסיפור מותאם לקהל של היום. המטרה: לשלב אלמנטים מוכרים מהקלאסיקה של 1976 עם עלילה חדשה ומפתיעה.

נוסטלגיה על הבמה

במקביל לסרט והסדרה, עולה החודש על הבמות הצגה בימתית חדשה בהפקת מעיין צלנר ובניהולו האמנותי של משה קפטן, שמביאה את סיפור "גבעת חלפון" לקהל התיאטרון. ההצגה כוללת קאסט מרגש: טוביה צפיר וניצה שאול חוזרים לתפקידיהם המקוריים, חיים זנאתי נכנס לנעליו של שייקה לוי בתפקיד ויקטור חסון, ועוד שחקנים רבים. זנאתי סיפר בראיון לסרוגים שהוא ניגש לתפקיד ב"חרדת קודש" מתוך כבוד למורשת הסרט.