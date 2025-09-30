כזכור, בשבוע שעבר ועדת גרוניס אישרה באופן סופי את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ. מספר דקות לאחר האישור הסופי, שוטרים הגיעו לבית אביו של דוד זיני, הרב יוסף זיני בן ה-77, באשדוד וזימנו אותו לחקירה על דברים שאמר בעבר. על פי הדיווח של עיתונאי i24NEWS, אבישי גרינצייג, הרב זיני סירב להתלוות לשוטר.
ברשת החלו להעלות טענות נגד היועמ"שית בטענה כי היא לכאורה אחראית לכך וכי היא מנווטת את החקירה. אלא שכעת (שלישי) בדיון בוועדת חוקה, הבהירה גלי בהרב מיארה במענה לשאלתו של ח"כ רוטמן כי היא לא שוחחה עם ראש אח"מ על חקירת אביו של דוד זיני.
נזכיר כי בשבועות האחרונים, היועמ"שית שינתה את חוות דעתה ולא המליצה לוועדת גרוניס לפסול את מועמדותו של אלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ.
לוחם
אישה שטן חובבת נוחבות.11:54 30.09.2025
טוני
עצוב, אבל ודאי שלא מפתיע, ששמחה רוטמן מפמפם עוד ספין נגד היועהמשי"ת.11:49 30.09.2025
לוחם
בתגובה ל: טוני
בבון קפלניסט או בוט איראני. זה לא כל כך משנה כי מגיעים לאותה תוצאה של חיבוב נוחבות11:54 30.09.2025
מיכה
מה קורה עם הבן הגנב של היועמשית ?11:59 30.09.2025
אלוני
רוטמן אדם אלים גס רוח12:20 30.09.2025
