הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, מזהיר מפני התוכנית של טראמפ ותוקף: "אין לי מושג מה הבן אדם הזה רואה על הצג שלו, כל מה שקרה אחרי זה, זה טרור"

הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, תקף היום (שלישי) את תוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה ומזהיר מפני השלכותיה. "טראמפ בכלל לא פתח ב-7 באוקטובר. הוא דיבר הרבה על השלום".

בדבריו שהובאו ב'מעריב' הוא תוקף את טראמפ: "הוא שכח את כל הלקחים שארצות הברית למדה באפגניסטן ובעיראק, עם כל מיני מליציות ושוטרים שבאו לעשות את רצונה של ארצות הברית, ובסוף גורשו בבושת הפנים. כאילו שלא הייתה מלחמה, כאילו שלא היה מזרח תיכון, כאילו לא היו סונים ושיעים, כאילו שלא היה אביב ערבי. הוא מדבר על להכניס את איראן להסכמי אברהם, אין לי מושג מה הבן אדם הזה רואה על הצג שלו".

עוד הוסיף לתקוף: "יש פה חזון הזייתי שלא שייך למזרח התיכון. שום כוח ערבי לא ירסן את חמאס. יש פה המון חורים, המון ערפל והשליות שכבר התנפצו בעבר. יש הישג ישראלי עצום בהחזרת החטופים, ויכול להיות שגם בפירוק חמאס מנשקו, השאלה היא מי יעשה את העבודה".

עוד באותו נושא סמוטריץ' בתגובה ראשונה לתוכנית טראמפ 10:06 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

בנוסף הוא אמר: "יש פה גם את סיפור החטופים בעטיפה, בהסכם גדול שיגביל את ישראל, ויביא את הרשות הפלסטינית בחזרה. עזה תחזור להיות מה שהיא הייתה. ההסכם לא מחסל את האידיאולוגיה של חמאס. צריך להסתכל היטב על החורים והערפל שבין הסעיפים. ראיתי את אותן מסיבות העיתונאים, עם ערפאת ואבו מאזן, וכל מה שקרה אחרי זה, זה טרור.