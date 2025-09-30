בני גנץ תוקף את יאיר גולן, בעקבות דבריו לפיהם כשהשמאל ירכיב ממשלה הוא ידיח מתפקידו את ראש השב"כ החדש, דוד זיני: "תשאירו את הביטחון מחוץ לפוליטיקה"

יו"ר מפלגת 'כחול לבן' בני גנץ, תוקף את יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן, בעקבות דבריו לפיהם כשהשמאל ירכיב ממשלה הוא ידיח מתפקידו את ראש השב"כ החדש, דוד זיני.

גנץ שיתף את דבריו של גולן, וכתב: "איזה תיקון בדיוק אנחנו מציעים? איך אפשר לומר שנקים כאן ממשלה אחרת טובה יותר, ובאותה נשימה לאיים על ראשי הארגונים הביטחוניים ושומרי הסף ולהתנהג בדיוק כמו מה שאנחנו רוצים להחליף, עוד לפני שנכנסו לתפקיד?".

"יאיר, גם לי כמוך יש ביקורת קשה מאוד על הליך מינויו של זיני, אבל מהרגע שהוא ייבחר הוא ראש שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל, שלי ושלך. הצלחתו היא הצלחת כולנו ואסור לנו בשום אופן להכתים אותו לפני שנכנס לתפקידו. תשאירו את ביטחון המדינה מחוץ לפוליטיקה".