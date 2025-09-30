יו"ר מפלגת 'כחול לבן' בני גנץ, תוקף את יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן, בעקבות דבריו לפיהם כשהשמאל ירכיב ממשלה הוא ידיח מתפקידו את ראש השב"כ החדש, דוד זיני.
גנץ שיתף את דבריו של גולן, וכתב: "איזה תיקון בדיוק אנחנו מציעים? איך אפשר לומר שנקים כאן ממשלה אחרת טובה יותר, ובאותה נשימה לאיים על ראשי הארגונים הביטחוניים ושומרי הסף ולהתנהג בדיוק כמו מה שאנחנו רוצים להחליף, עוד לפני שנכנסו לתפקיד?".
"יאיר, גם לי כמוך יש ביקורת קשה מאוד על הליך מינויו של זיני, אבל מהרגע שהוא ייבחר הוא ראש שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל, שלי ושלך. הצלחתו היא הצלחת כולנו ואסור לנו בשום אופן להכתים אותו לפני שנכנס לתפקידו. תשאירו את ביטחון המדינה מחוץ לפוליטיקה".
כחגיגיג
זיני הוא שומר סף , יאיר גולן בניגוד עניינים כי הוא שונא ציונות דתית , ככה שלא ניתן לפטר10:23 30.09.2025
יוסף בן דוד
איך יסכים שישאר בתפקיד? הרי דוד זיני אמור ויכול לתקן את הכישלונות שיצרו יאיר גולן וחבריו. ואיך יסכים זה שכשלונותיו יוצגו ברבים.10:33 30.09.2025
כחגיגיג
