לאחר שמתווה טראמפ פורסם, מפגינים נגד הממשלה יצאו למחות נגדו משום שהוא "מידי פרו ישראלי", ברשת לא נותרו אדישים ותקפו אותם על כך

המפגינים נגד הממשלה תועדו היום (שלישי) כשהם חוסמי את כבישי איילון, נושאים שלטים הקוראים לסיום המלחמה ועוררו סערה נרחבת ברשת, בעיקר אמירה חריגה של אחת המפגינות.

בתיעוד המפגינה אומרת כי אמש לאחר הפירוט על תוכנית טראמפ, התברר כי מדובר במתווה מאוד פרו ישראלי ולדבריה כך לא ניתן יהיה לשדל את חמאס להסכים לו.

הגולשים ברשת נדהמו מכך שאותה מפגינה "מתלוננת" על שההסכם הוא לטובת ישראל ותקפו את המפגינים: "כת של פסיכים", "אתם של ישראל בכלל?!", הגיבו.

הפרשן הפוליטי עמית סגל כתב: "לידיעת הנחסמים באיילון: אתם לא זזים כי הנואמת סבורה שהמתווה פרו ישראלי מדי וחמאס לא יכול לקבל אותו. ״אמהות לחיילים״ עאלק".