מאמן נבחרת ישראל פרסם את סגל הנבחרת לצמד המשחקים הקשה מול נורבגיה ואיטליה. שיתקיימו אם פיפ"א לא תחליט להדיח את ישראל מכל המפעלים בגלל המלחמה בעזה

מוקדמות מונדיאל 2026, מאמן נבחרת ישראל בכדורגל רן בן שמעון פרסם את סגל הנבחרת למשחקים מול נורבגיה ואיטליה, שבשלב זה לא ברור אם בכלל יתקיימו.

בסגל נמצאים 15 ליגיונרים המשחקים בחו"ל ובהם גלוך מהליגה ההולנדית וסולומון מהליגה הספרדית, אבו פאני מהליגה ההונגרית, וחליאלי מהליגה הבלגית ובעיקר החלוצים שמככבים בהליגה האמריקאית – ה-MLS דור תורג'מן ותאי בריבו.

גם הפעם אין אף נציגות למכבי חיפה המדשדשת ורוב הסגל מליגת העל נשען של מכבי ת"א, הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, עם נגיעות לשחקני הפועל תל אביב.

ישראל נמצאת כעת במקום השלישי אחרי נורבגיה ואיטליה. הנורבגים ניצחו אותנו בלי תנאי ואילו האיטלקים הזיעו קשה בניצחון 5:4 שהושג רק בהארכה אחרי מהפכים ויתרון דרמטי של ישראל. גם הפעם לא נראה שלישראל יש סיכוי מול שתי הנבחרות מהרמה הגבוהה של הכדורגל באירופה. נזכיר כי הראשונה מכל בית עולה והמקום השני מתמודד בפלייאוף על העלייה למונדיאל.

עם זאת, בכלל לא בטוח שהמשחקים ייערכו. קטאר מובילה הצעת החלטה להדיח את ישראל מפיפ"א ומכל המפעלים באירופה בגלל המלחמה בעזה. ההחלטה אמורה להתקבל השבוע, אלא אם הפסגה בארה"ב בין נתניהו לטראמפ, במוערבות קטארית, תוריד אותם מהעץ וההצבעה תרד מסדר היום של הנהלת פיפ"א.