נתוני הרייטינג של אמש, מראים כי קשת 12 ממשיכה להוביל גם במהדורת החדשות המרכזית עם 15 אחוזים, וגם בפריים טיים עם 19.1 אחוזים. ערוץ 14 רושם נתון גבוה עם 7.7 אחוזים למהדורת החדשות, ו־9.1 אחוזים לתוכנית "הפטריוטים".
חדשות 13 קיבלה 5 אחוזים למהדורה המרכזית ו־4.8 אחוזים ברצועת הערב. חדשות כאן 11 רשמו 3.8 אחוזים למהדורה המרכזית ו־4 אחוזים לפריים טיים. ערוץ i24News נמדד עם 1.6 אחוזי צפייה.
בלייט נייט: התוכנית "אברי ושרקי" בקשת 12 קיבלה 8.8 אחוזים, "חדשות הלילה" בערוץ 14 עם 6.8 אחוזים. "היום שהיה" בכאן נמדדה עם 3.2 אחוזים, ו"חדשות הלילה" של כאן עם 1.4 אחוזים.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
דעתי האישית
תפסיקו לראות ערוצי חדשות, ותקשורת מיותרת, רק הרעלה מוחית, גם בשמאל וגם בימין, עדיף רק לקרא באינטרנט חדשות, וזהו, מעודכנים! ובלי כול הרעל הבלתי פוסק, שמשרת רק את מי שמשתכר וסכומים...
תפסיקו לראות ערוצי חדשות, ותקשורת מיותרת, רק הרעלה מוחית, גם בשמאל וגם בימין, עדיף רק לקרא באינטרנט חדשות, וזהו, מעודכנים! ובלי כול הרעל הבלתי פוסק, שמשרת רק את מי שמשתכר וסכומים מטורפים! זו דעתי האישית. אני הפסקתי לראות ומאז החיים הרבה יותר יפים וקלים.המשך 10:35 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר