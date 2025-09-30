חדשות 12 מובילה ברייטינג בכל המהדורות והתוכניות המרכזיות. ערוץ 14 ממשיך להתחזק עם נתונים גבוהים בתוכניות הלייט נייט ובמהדורות החדשות. חדשות כאן וחדשות 13 נותרות מאחור

נתוני הרייטינג של אמש, מראים כי קשת 12 ממשיכה להוביל גם במהדורת החדשות המרכזית עם 15 אחוזים, וגם בפריים טיים עם 19.1 אחוזים. ערוץ 14 רושם נתון גבוה עם 7.7 אחוזים למהדורת החדשות, ו־9.1 אחוזים לתוכנית "הפטריוטים".

חדשות 13 קיבלה 5 אחוזים למהדורה המרכזית ו־4.8 אחוזים ברצועת הערב. חדשות כאן 11 רשמו 3.8 אחוזים למהדורה המרכזית ו־4 אחוזים לפריים טיים. ערוץ i24News נמדד עם 1.6 אחוזי צפייה.

בלייט נייט: התוכנית "אברי ושרקי" בקשת 12 קיבלה 8.8 אחוזים, "חדשות הלילה" בערוץ 14 עם 6.8 אחוזים. "היום שהיה" בכאן נמדדה עם 3.2 אחוזים, ו"חדשות הלילה" של כאן עם 1.4 אחוזים.