על מה היה למנחה כיפות ברזל לבקש סליחה? צפו

מיום עלייתה על המסך באתר סרוגים, עוררה התוכנית כיפות ברזל המון רעש, עניין ותוכן. כעת, עם הרהורי התשובה של הימים הנוראים ורגע לפני יום הכיפורים המגיש נתנאל איזק מבקש סליחה ומחילה

כיפות ברזל ליום כיפור: ממי נתנאל איזק מבקש סליחה

עשרת ימי תשובה ורגע לפני יום הכיפורים זה הזמן שלנו כאן בתכנית כיפות ברזל לבקש סליחה ומחילה.

1 .הסליחה הראשונה שלנו היא סליחה מחיילי המילואים הגיבורים שלנו שמוסרים את נפשם ומקריבים את זמנם ואת משפחתם כדי להגן עלינו כבר שנתיים רצופות. כולנו כשלנו כעם, כחברה ככנסת וכממשלה להעביר חוקים ולחפש את המשותף על מנת למצוא שוויון בנטל. ואתם- למרות הפילוג וחוסר האחדות מתייצבים פעם אחר פעם כדי להגן על כולנו! לא שואלים שאלות ולא מציבים תנאים. סליחה גדולה שלא הצלחנו להקל גם עליכם גיבורי האומה שלנו.

סליחה מכל הלשעברים שמפרשנים באולפנים

⁠2. סליחה מכל הגנרלים והביטחוניסטים לשעבר שבמשך עשרות שנים ישבו באולפנים ותיווכו לנו את המציאות כפי שהם רואים אותה. ואנחנו תמימים שחשבנו שהם מדברים מתוך ידע או היכרות עכשוויות גם מערכת הביטחון ולא מרחשי לבם. השנתיים האחרונות הוכיחו שהגנרלים לשעבר טועים פעם אחר פעם בניתוח המציאות הביטחונית מה שלא מונע מהם להתייצב יום למחרת ליד המיקרופון ולתווך לנו שוב את פרשנותם.

מתברר שההיגיון הבריא של האדם הפשוט לא נופל משום פרשן גם אם היו לו פעם פלאפלים על הכתף. בקיצור, סליחה שהקשבנו.

סליחה מגדעון סער וזאב אלקין

3. ⁠סליחה מזאב אלקין וגדעון סער. צמד נבחרי ציבור שהיו חלק מממשלת השינוי ושנרדפו במשך שנים על ידי מחנה הימין. לעגו להם, ביזו אותם והפגינו נגדם אך ברגע האמת הם התייצבו לצד גוש הימין ונכנסו אל הממשלה. המהלך הזה ייצב את הממשלה, איפשר את עסקת החטופים, נתן רוח גבית לפעולות ביטחוניות משמעותיות כגון עם כלביא והפעולות בלבנון עזה וסוריה. אלקין וסער בלעו את עלבונם ובמהלך הפוליטי שלהם העניקו לממשלה ולמדינת ישראל את היציבות לה היו היינו זקוקים בעת ההיא. סליחה שביזו אתכם. תודה שחזרתם.

סליחה מנתניהו

4. ⁠סליחה מראש הממשלה בנימין נתניהו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם פרשנים. הישראלים זה משהו מיוחד. כולנו יודעים הכל, יש לנו תשובות להכל אנחנו שר הביטחון נשיא המדינה והרמטכ״ל באותו הזמן. אנחנו מעבירים ביקורת, לועגים ומבזים אבל האמת היא שאין לנו באמת שום מושג מה זה להיות ראש ממשלת ישראל וכמה כפיות טובה קושי ועומס לא אנושי יש בתפקיד הזה. 30 שנה שכולנו מבקרים או תומכים בנתניהו והוא מתעלם מרעשי הרקע וממשיך לפעול למען מדינת ישראל. יש לו כישלונות רבים ויש לו הצלחות רבות אבל האיש הזה מוביל מדינה מוקפת אויבים ופשוט רוצה יותר מכולם להיות ראש הממשלה ואת זה אי אפשר לקחת ממנו.

סליחה על הביקורת ותודה על ההנהגה.

סליחה מהחטופים שעוד לא חזרתם

5. ⁠סליחה מהחטופים ובני משפחותיהם. כמעט שנתיים מאז המחדל של ה7.10 ועדיין אחים ואחיות שלנו נמצאים בשבי של הנאצים מחמאס. נכון, כולנו מתפללים שיחזרו, כולנו רוצים אותם בבית היום אבל האמת היא שכולנו לא עושים מספיק. אחרי שנתיים של לחימה קשה ומורכבת אין שום סיבה מוסרית, אנושית וביטחונית לא להחזיר כבר הביתה את החטופים שלנו. ייקח למדינת ישראל עשרות שנים להתרפא ממחדל השביעה באוקטובר.

אבל תהליך הריפוי לא יכול להתחיל בלי שהחטופים שלנו יהיו כבר בבית.

סליחה שאתם שם. סליחה שנכשלנו.

