שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מגיב לראשונה לתכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה והחזרת כל החטופים, ואומר כי מדובר בעסקה שצריכה לצאת לפועל.
ליברמן כתב בחשבונו ברשת X משפט אחד: "כל יוזמה שמחזירה את כל החטופים הביתה חייבת להתקבל בברכה. ושבו בנים לגבולם".
מי שעוד לא הגיב לתכנית הוא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. הפרשן הפוליטי עמית סגל, תקף אותו הבוקר על כך שהוא נמנע מלהשמיע את דעתו בנושאים אקוטיים, מחשש לאבד מצביעים מימין או משמאל. כעת הסיבה היא שתיקתו של בנט נוכח ההצעה של ישראל וארה"ב לחמאס.
סגל כתב: "לא מדהים בעיניכם שנפתלי בנט לא אמר מילה על התכנית?", תהה סגל ועקץ: "זה אמנם לא ממשי כמו ביטול הבחירות, כולה תכנית שלום של נשיא ארצות הברית, ועדיין".
מדינה פלסטינית - כבר היתה קיימת עם ממשלת בנט, ליברמן, גנץ ולפיד שהקימו בעזרת רע"מ והמשותפת וביחד מתכוונים להקים גם את ממשלתם הבאה!!
ליברמן הבוגד והנוכל אמר לשבועון ג'ואיש וויק, ש"אין במדינה פלסטינית שום דבר קי צו נ י"!
יאן קרדש
בנעאת-----------פשוט בדיחה09:29 30.09.2025
אזרח X
כל מנהיגי הימין בארץ הם סמרטוט אחד גדול, בדיוק כמו חבריהם משאר הקשת הפוליטית. אויב שמדבר אדמה, חיי אדמה, נלחם למען האדמה וכל שאיפותיו הם האדמה עליה אנחנו יושבים ולשלוח...
כל מנהיגי הימין בארץ הם סמרטוט אחד גדול, בדיוק כמו חבריהם משאר הקשת הפוליטית. אויב שמדבר אדמה, חיי אדמה, נלחם למען האדמה וכל שאיפותיו הם האדמה עליה אנחנו יושבים ולשלוח אותה לעזאזל, ישנה את הכוונות שלו - ורק ככה מייצרים באמת ביטחון, אך ורק אם ניגע נאיים ונפגע באדמה שכבר יש לו. לא בדרך של "התיישבות" אלא בדרך של לקיחת קו הגבול, והרחקנו בכל מלחמה בגודל של 1% עד 10% מהשטח שיש להם. לדחוק את האוכלוסיה, לא צריך אפילו לגעת להם ביכולות, ולהשאיר אותם עם פחות אדמה ממה שהיה להם. זה באמת כזה פשוט. מצרים וסוריה יעידו (למצרים זה לקח 2 מלחמות). ביטחון = שינוי כוונות אויב, ולא פגיעה לא מלאה ביכולות שלו, שיכולות להתחדש. בלי אדמה, לא נקבל הרתעה. לא ביטחון אנחנו מייצרים, אלא שוב "תחושה של ביטחון". ליברמן וכל חבריו וכל מי שאיי פעם היה במשכן - צריכים לפנות את המושב הזה בכנסת, לדור חדש שישנה פה הכל מהתחלה. אין לנו מדינה אחרת, למרות שאנחנו בדרך לתהום. דברו איתם אדמה. גם אם אויב מתוכנו - לחלט להורים של מחבלים את האדמה. רק זה מה שחשוב בעיניהם, וישנה. עם ישראל חיהמשך 10:15 30.09.2025
יהודה ב..
ואני שואל מדוע סגל מנסה להדליק אש במקום שאין אש? מדוע אמש בעת הדיון על מתווה טראמפ העלה את נושא חוק הגיוס שאף אחד לא עובר בו בעת הזו???10:14 30.09.2025
י.ב.
ואני שואל מדוע סגל מנסה להדליק אש במקומות שאין אש? מדוע אמש בעת הדיון על מתווה טראמפ העלה את נושא חוק הגיוס?10:12 30.09.2025
אזרח X
כל מנהיגי הימין בארץ הם סמרטוט אחד גדול, בדיוק כמו חבריהם משאר הקשת הפוליטית. אויב שמדבר אדמה, חיי אדמה, נלחם למען האדמה וכל שאיפותיו הם האדמה עליה אנחנו יושבים ולשלוח...
כל מנהיגי הימין בארץ הם סמרטוט אחד גדול, בדיוק כמו חבריהם משאר הקשת הפוליטית. אויב שמדבר אדמה, חיי אדמה, נלחם למען האדמה וכל שאיפותיו הם האדמה עליה אנחנו יושבים ולשלוח אותה לעזאזל, ישנה את הכוונות שלו - ורק ככה מייצרים באמת ביטחון, אך ורק אם ניגע נאיים ונפגע באדמה שכבר יש לו. לא בדרך של "התיישבות" אלא בדרך של לקיחת קו הגבול, והרחקנו בכל מלחמה בגודל של 1% עד 10% מהשטח שיש להם. לדחוק את האוכלוסיה, לא צריך אפילו לגעת להם ביכולות, ולהשאיר אותם עם פחות אדמה ממה שהיה להם. זה באמת כזה פשוט. מצרים וסוריה יעידו (למצרים זה לקח 2 מלחמות). ביטחון = שינוי כוונות אויב, ולא פגיעה לא מלאה ביכולות שלו, שיכולות להתחדש. בלי אדמה, לא נקבל הרתעה. לא ביטחון אנחנו מייצרים, אלא שוב "תחושה של ביטחון". ליברמן וכל חבריו וכל מי שאיי פעם היה במשכן - צריכים לפנות את המושב הזה בכנסת, לדור חדש שישנה פה הכל מהתחלה. אין לנו מדינה אחרת, למרות שאנחנו בדרך לתהום. דברו איתם אדמה. גם אם אויב מתוכנו - לחלט להורים של מחבלים את האדמה. רק זה מה שחשוב בעיניהם, וישנה. עם ישראל חיהמשך 10:15 30.09.2025
יהודה ב..
י.ב.
יאן קרדש
