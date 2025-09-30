שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מגיב לראשונה לתכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה והחזרת כל החטופים. ליברמן צייץ משפט אחד בחשבונו ברשת X

שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מגיב לראשונה לתכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה והחזרת כל החטופים, ואומר כי מדובר בעסקה שצריכה לצאת לפועל.

ליברמן כתב בחשבונו ברשת X משפט אחד: "כל יוזמה שמחזירה את כל החטופים הביתה חייבת להתקבל בברכה. ושבו בנים לגבולם".

מי שעוד לא הגיב לתכנית הוא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. הפרשן הפוליטי עמית סגל, תקף אותו הבוקר על כך שהוא נמנע מלהשמיע את דעתו בנושאים אקוטיים, מחשש לאבד מצביעים מימין או משמאל. כעת הסיבה היא שתיקתו של בנט נוכח ההצעה של ישראל וארה"ב לחמאס.

עוד באותו נושא ליברמן בהצהרה שתכריע את הבחירות הבאות 20:04 | חדשות סרוגים 100 1 😢

סגל כתב: "לא מדהים בעיניכם שנפתלי בנט לא אמר מילה על התכנית?", תהה סגל ועקץ: "זה אמנם לא ממשי כמו ביטול הבחירות, כולה תכנית שלום של נשיא ארצות הברית, ועדיין".