גורמים רבים בימין מתנגדים לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה וטוענים כי מדובר בתוכנית התאבדות. היועץ אסטרטגי יוסי טאטיקה, בתחזית מפתיעה: "אם זה יקרה – נתניהו יפרק את הממשלה אפילו מוקדם יותר"

היועץ אסטרטגי יוסי טאטיקה, התייחס היום (שלישי) בראיון ב103fm לאפשרויות של נתניהו בעקבות עסקה: "אם חמאס מסכים לאירוע, מניח את נשקו ונראה תמונות של בכירי חמאס יוצאים ומגורשים מעזה – נתניהו יפרק את הממשלה אפילו מוקדם יותר".

על התחזקות נתניהו בעקבות ההצהרה, אמר: "יש פה משחק סכום־אפס, וראינו את זה בסקרים. כשנתניהו עולה, השותפים שלו יורדים. נתניהו באירוע מתחזק ציבורית. אם כל מה שראינו קורה, והכל חוזר לשגרה, הוא במצב חזק תודעתית, ציבורית ופוליטית".

נזכיר כי לאחר הצגת הנשיא טראמפ לסיום המלחמה של ישראל מול עזה, בימין התנגדו לכך וכינו זאת הסכם כניעה. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הדגיש כי קיים פער מהותי בין הנאומים לבין התוכן שהופיע במסמך שהוגש לממשלת ישראל: "אמירה כתובה על אפשרות להקמת מדינה פלסטינית, גם אם בתנאים – והציב קו אדום."

״כמו כל אזרח במדינת ישראל ואדם הגון בעולם, אני מבקש לחזק את ראש הממשלה, בנימין נתניהו ואת נשיא ארה״ב על החלקים הטובים שנכתבו ונאמרו בהצהרה ובמסמך. ובאותו משפט חובה עלינו להציב קו אדום ושלט בוהק אל מול הדבר המדאיג, הפער שבין הנאומים החשובים שנישאו בבית הלבן לבין המשפטים שנכתבו שחור על גבי לבן, במסמך האמריקני שנתקבלה עליו הסכמה ישראלית עקרונית, להקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. עם כל מיני סעיפים מתפתלים כאלה ואחרים."

"אני אומר את הדברים בצורה ברורה מכאן, מוושינגטון: לעולם לא תקום מדינת טרור בלב יהודה ושומרון, בלב ארץ ישראל, משימת הדור הזה היא להבטיח את קיומה של המדינה על ידי החלת ריבונות, על היישובים והמרחבים. כי זו לב הארץ שלנו וכי זו חגורת המגן של מדינת ישראל בוודאי אחרי השביעי לעשירי. אנחנו נלחם על זה ואנחנו נביא את זה.״