הניו יורק טיימס מדווח היום על מקרה נדיר במיוחד, בו ארה"ב שלחה חזרה לטהראן ב-100 איראנים מבקשי מקלט, שרבים מהם התנגדו למהלך

ממשל טראמפ שלח מטוס עם כמאה איראנים בחזרה לארצם מארצות הברית, בהסכם נדיר בין שתי האויבות – כך דווח היום (שלישי) בני יורק טיימס.

המגורשים הם מבקשי מקלט שרבים מהם התנגדו למהל וצפויים להיתקל ביחס קשה עם נחיתתם חזרה באיראן. אך נראה כי המהלך תואם את שאיפותיו של טראמפ להקשיח עמדות בכל הנוגע לתוכניות ההגירה בארה"ב.

על פי הדיווח, שני גורמים איראנים אמרו כי המטוס, טיסת צ'רטר אמריקנית, המריא הלילה מלואיזיאנה והיה אמור להגיע לאיראן דרך קטאר במהלך היום. גורם בכיר אמריקני אישר כי התוכניות לטיסה נמצאות בשלבים סופיים.