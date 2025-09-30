האקדמיה ללשון עברית ממשיכה להציף את הטעויות הנפוצות של ציבור דוברי העברית, כשהפעם היא מכריעה האם יש לומר "זאתי" או "זאת"

האקדמיה ללשון עברית ממשיכה להציף את הטעויות הנפוצות של ציבור דוברי העברית, כשהפעם היא מבהירה האם יש לומר "זאתי" או "זאת".

על פי האקדמיה, זאת (ולא 'זאתי') אחת הטעויות שהכי צורמות לנו, ולכן אנחנו מזכירים לכולכם: המילה 'זאתי' אינה תקנית".

ועכשיו להסבר של האקדמיה: בלשון הדיבור רווח מאוד השימוש בכינוי 'זאתי', כגון "זאתי ששם", "זאת וזאתי", "השמלה הזאתי מהממת", אך השימוש הזה אינו תקני.

‍הצורה "זאתי" נוצרה מצירוף המילים 'זאת' + 'היא', אבל היא משמשת כיום בלשון הדיבור בעיקר במקרים שבהם אין כלל מקום להוספת כינוי הגוף 'היא', כגון "הילדה הזאתי", "השמלה הזאתי".

אז כיצד נכון לומר? בלשון התקנית צריך לנקוט את אחד מכינויי הרמז בעלי המשמעות הנרדפת: 'זאת' או ' זוֹ' (בתנועת o): "הילדה הזאת", "השמלה הזו".

את הפוסט חתמה האקדמיה כך: "אנא מכם, הפסיקו לעשות את הטעות הזאת(י)".