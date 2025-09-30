פעיל הימין הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק, שנרצח בירי בזמן אירוע באוניברסיטת יוטה, כתב מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו כחודשיים לפני שנרצח, כך פורסם הלילה (בין שני לשלישי) בניו יורק פוסט.

במכתבו, ממליץ קירק לנתניהו כיצד להתמודד עם חוסר התמיכה של אמריקנים צעירים רבים במדינת ישראל.

בדבריו כתב קירק: "מטרת המכתב הזה היא לפרוש את הדאגות שלנו ולהציע פתרונות אפשריים, כל מה שנכתב כאן נובע מאהבה עמוקה לישראל והעם היהודי"

קירק ציין את הטענות נגד ישראל ברחבי הקמפוסים בארה"ב: "ישראל היא מדינת אפרטהייד, ישראל מבצעת רצח אתני, המימון של ארה"ב ל"רצח העם" שמבצעת ישראל בעזה, מדוע ארה"ב מממנת את שירותי הבריאות החינמיים בישראל, מדוע ישראל והיהודים מנהלים את מדיניות החוץ של ארה"ב, האם ישראל ויהודים אחראיים לפיגועי 11 בספטמבר, וכי הגנה על ישראל לא משרתת את האינטרס האמריקאי".

"אני יודע שאתה מתמודד עם מלחמה ב-7 חזיתות, והקיטורים שלי לא נשמעים חשובים לעומת זאת. אבל אני מנסה לומר לך שישראל מאבדת תמיכה אפילו בחוגים שמרניים, זו צריכה להיות אזעקת חירום בדרגה חמורה".

הוא פירט הצעות כיצד לחזק את דעת הקהל בארה"ב לטובת ישראל ושם דגש על מעורבות ברשתות החברתיות.